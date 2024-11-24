Melikgazi Belediyesi Kışın Karla Mücadele İçin Ekiplerini Seferber Etti - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Kışın Karla Mücadele İçin Ekiplerini Seferber Etti

Melikgazi Belediyesi Kışın Karla Mücadele İçin Ekiplerini Seferber Etti

Melikgazi Belediyesi, gece başlayan kar yağışının ardından yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kış boyunca ekiplerin yoğun mesai ile çalışacağını belirtti.

24.11.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
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Melikgazi Belediyesi gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması, vatandaşların mağdur olmaması adına karla mücadele ekiplerinin kış mevsimi boyunca yoğun mesai ile çalışacağını belirtti. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerden başlayarak ana aksların açıldığını belirten Başkan Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında, "Güzel bir Pazar gününe kar yağışıyla uyandık. Kar yağışı başladı ve her bölgede ekiplerimiz çalışma yapıyorlar. Vatandaşlarımızın yoğun kullandığı yerler başta olmak üzere ana aksları açıyorlar. Altınoluk Trafik Eğitim Pisti'ndeyiz. Her bölgede kar yağışı çok yoğun değil ama burada sınava girecek vatandaşlarımız için kar temizliğini gerçekleştirdik. Kar yağışını çok özledik ama hayat devam ediyor, yolları açmamız lazım. Çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Şu anda ekiplerimiz tamamen sahada, araçlarımız yollarda büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyorlar. Yarın haftanın ilk günü. Herhangi bir sorun olmadan bütün yollarımız açık olacak inşallah. Vatandaşlarımız whatsapp ihbar hattımızdan bizlere 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilirler. Açılması gereken yollar, acil durum teşkil eden yerlerle ilgili 0530 253 91 91 numaralı whatsapp ihbar hattımızdan bizlere ulaşmaları halinde mesai arkadaşlarımız hemen müdahalede bulunarak kar temizliği çalışmasını gerçekleştirecektir. Melikgazi Belediyemiz kış mevsimi boyunca yoğun mesai ile her bölgede kar temizliği çalışmalarını sürdürecektir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Kışın Karla Mücadele İçin Ekiplerini Seferber Etti - Son Dakika

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