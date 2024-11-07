Melikgazi Belediyesi Kıyafet Evi, İhtiyaç Sahiplerine Kış Yogunluğu ile Yardımda Bulunuyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Kıyafet Evi, İhtiyaç Sahiplerine Kış Yogunluğu ile Yardımda Bulunuyor

Melikgazi Belediyesi Kıyafet Evi, İhtiyaç Sahiplerine Kış Yogunluğu ile Yardımda Bulunuyor

Melikgazi Belediyesi'nin hayırseverler ile iş birliğiyle kurulan Kıyafet Evi (MELKEV), kış sezonuna özel kıyafet yardımı sağlıyor. İhtiyaç sahipleri, randevu alarak sıfır etiketli ürünlere ulaşabilecekler.

07.11.2024 12:11  Güncelleme: 12:12
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Melikgazi Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kıyafet yardımı sağladığı Melikgazi Belediyesi Kıyafet Evi (MELKEV), kış sezonuna özel ürünleriyle yardıma hazır.

Melikgazi Belediyesi ve hayırseverlerin iş birliği ile Battalgazi Mahallesi Esenyurt Bölgesi'nde hayata geçirilen MELKEV, kıyafete ihtiyaç duyan her yaştan vatandaşa hizmet veriyor. Kıyafet almak isteyen vatandaşlar, önceden randevu oluşturarak etiketli, sıfır ürünlerine ulaşabilecekler.

"İhtiyaç Sahibi 7'den 70'e Herkesi MELKEV'e bekliyoruz."

Melikgazi'de ihtiyaç dahilinde birbirinden farklı hizmetleri ilçeye kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Melikgazi Kıyafet Evimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için her yaş gurubuna özel seçenekleriyle hizmet sağlamaya devam ediyor. "Sosyal Belediyecilik" anlayışımızla farklı ve önemli hizmetlerimizle fark oluşturuyoruz. Hayırseverlerimizin desteği ile Battalgazi Mahallemizde faaliyet gösteren MELKEV'den destek almak isteyen vatandaşlarımız mağaza mantığında randevularını oluşturarak kıyafetlerini tedarik edebiliyor. Montundan botuna, kazağından pantolonuna çeşit çeşit ürünler vatandaşlarımızı bekliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, MELKEV'e giderek mevsim durumuna ve ihtiyacına göre, kıyafetlerini alabilirler. El birliği, gönül birliği ile omuz omuza vererek daha hayırda ve yardımda yarışıyoruz. Bu kapsamda bizlere destek veren hayırseverlerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan hemen her alanda sahalarda olmaya devam edeceğiz." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Kıyafet Evi, İhtiyaç Sahiplerine Kış Yogunluğu ile Yardımda Bulunuyor - Son Dakika

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