Melikgazi Belediyesi'nden 19 Milyon Liralık Enerji Tasarrufu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediyesi'nden 19 Milyon Liralık Enerji Tasarrufu

Melikgazi Belediyesi\'nden 19 Milyon Liralık Enerji Tasarrufu

Çevre dostu projelere odaklanan Melikgazi Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları ile 2024 yılı içinde toplamda 19 milyon lira enerji tasarrufu sağladığını açıkladı. Güneş enerjisi panelleri sayesinde yılda 1200 dairenin elektrik tüketimine eşdeğer enerji üretiliyor.

28.01.2025 15:50  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre dostu çalışmalara imza atan Melikgazi Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları ile 2024 yılı içerisinde tam 19 milyon liralık enerji tasarrufu sağladı.

Melikgazi Belediyesi Ana Hizmet Binasında, pazar yerlerinde, Çarşı Melikgazi'de ve Büyük Bürüngüz tarımsal sulama alanında yer alan güneş enerjisi panelleri sayesinde yılda 1200 dairenin elektrik tüketim gideri kadar elektrik enerjisi üretiliyor. Melikgazi Belediyesi, güneş enerjisi panellerini kurmaya başladığı 2016 yılından bugüne kadar toplam 27.629.749 kWh elektrik üretti. Güneş enerjisi panelleri ile belediyeye önemli bir gelir sağlarken aynı zamanda gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı amaçladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Karbon ayak izi salınımının azaltılması, karbondioksit emisyonunun azaltılması ve çevre sağlığının korunmasına katkı sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarımızla, Melikgazi'mizde 2024 yılı içerisinde tam 19 milyon liralık enerji tasarrufu sağladık. Keykubat, Mimarsinan TOKİ, Hürriyet, Danişment, İldem, Gökkent, Yıldırım Beyazıt Pazar Yerlerimizde, Melikgazi Belediyemiz Ana Hizmet Binası'nda, Kültür Merkezimizde, Çarşı Melikgazi'mizde ve Büyük Bürüngüz Tarımsal Sulama alanında bulunan güneş enerjisi panelleri ile yılda yaklaşık 1200 dairenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 4.200.000 kWh elektrik enerjisi üretiyoruz. 2016 yılında semt pazar yerlerinin çatısına yerleştirmeye başladığımız güneş enerji panellerini zamanla daha geniş alana yayarak ciddi bir gelir sağladık. Çevre dostu, sürdürülebilir enerji kaynaklarından istifade etmekte fayda var. Melikgazi Belediyesi olarak güneş enerji sistemlerinden elde ettiğimiz verimi maksimum düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Enerji, Güneş, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden 19 Milyon Liralık Enerji Tasarrufu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:49:03. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi'nden 19 Milyon Liralık Enerji Tasarrufu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.