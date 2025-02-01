Melikgazi Belediyesi'nden Çocuklara Yarıyıl Etkinlikleri - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden Çocuklara Yarıyıl Etkinlikleri

Melikgazi Belediyesi\'nden Çocuklara Yarıyıl Etkinlikleri

Melikgazi Belediyesi, farklı mahallelerde gerçekleştirdiği yarıyıl etkinlikleriyle çocukların keyifli bir tatil geçirmesini sağladı. Etkinliklerde bando gösterileri, Hacivat-Karagöz sahne oyunu ve canlı müzik gibi çeşitli aktiviteler yer aldı.

01.02.2025 10:11  Güncelleme: 10:13
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Melikgazi Belediyesi; ilçenin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği yarıyıl etkinlikleriyle çocukların keyifli bir sömestir tatili geçirmelerini sağladı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, Turan Mahallesi, Danişmentgazi Mahallesi ve Tınaztepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere katılım oldukça yoğundu. Bando takımı gösterileri, Hacivat-Karagöz sahne oyunu, çeşitli yarışmalar, canlı müzik etkinlikleri, palyaço oyunları ve maskotlarla gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklara ve gençlere yönelik takdir toplayan çalışmaları ile gönülleri kazanan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, çocukların neşesi ile mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi;

"Çocuklarımızın yüzünü güldürecek, eğitimlerine destek olacak, keyifle zaman geçirmelerini sağlayacak etkinliklerimizden birini daha gerçekleştirdik. Melikgazi'mizde 5 farklı bölgede gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize gösterilen ilgi bizleri de oldukça memnun etti. Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri, Hisarcık Düğün Salonu, Turan Düğün Salonu, Danişmentgazi Sosyal Tesisleri, Tınaztepe Sosyal Tesislerimizde birbirinden çeşitli etkinliklerimizle çocuklarımız doyasıya eğlendi. Melikgazi'de çocuklarımıza ve gençlerimize her zaman öncelik veriyoruz. Gerek eğitimlerine gerek sosyal aktivitelerine katkı sağlayacak hizmetlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Çocuklarımız başımızın tacı. Onların geleceğine destek olmak için her zaman yanlarındayız." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Çocuklara Yarıyıl Etkinlikleri - Son Dakika

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