Melikgazi Belediyesi Cennet Mahallesi'nde 19 Mayıs kutlamaları düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediyesi Cennet Mahallesi'nde 19 Mayıs kutlamaları düzenledi

Melikgazi Belediyesi Cennet Mahallesi\'nde 19 Mayıs kutlamaları düzenledi

Melikgazi Belediyesi, Cennet Mahallesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir kutlama programı düzenledi. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahalle halkıyla bir araya gelerek gençlere yönelik projeleri ve mahalle güzelleştirme çalışmalarını anlattı.

19.05.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi Cennet Mahallesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir kutlama programı hazırladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenin ardından Cennet Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programına katılarak mahalle halkıyla bir araya geldi. Gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren, gençliğe yatırımın geleceğe yatırım olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bugün Cennet Mahallemizde kutluyoruz. Bugün Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu sabah Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizde bayramımızı kutladık. Burada sizlerle de bir kez daha kutlamış oluyoruz. Buradan mahallemize güzel bir müjdeyi de vermek istiyorum. Bütün mahalleyi güzelleştirmeye söz vermiştik. İnşallah bu yaz burası çiçek gibi olacak. Binalarımızın dış cephesi ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız 10 gün içerisinde başlayacak. Çocuklarımızın oyun oynamaları için bir de güzel bir saha yapacağız" dedi.

Keyifli etkinliklerin yer aldığı programda Cennet Mahallesi sakinleri Başkan Palancıoğlu'na teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

19 Mayıs kutlamaları, Mustafa Palancıoğlu, Gençlik, Spor, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Cennet Mahallesi'nde 19 Mayıs kutlamaları düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:00 İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:19 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 18:46:06. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Cennet Mahallesi'nde 19 Mayıs kutlamaları düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement