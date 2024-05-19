Melikgazi Belediyesi Cennet Mahallesi\'nde 19 Mayıs kutlamaları düzenledi

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Melikgazi Belediyesi Cennet Mahallesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir kutlama programı hazırladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenin ardından Cennet Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programına katılarak mahalle halkıyla bir araya geldi. Gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren, gençliğe yatırımın geleceğe yatırım olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bugün Cennet Mahallemizde kutluyoruz. Bugün Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu sabah Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizde bayramımızı kutladık. Burada sizlerle de bir kez daha kutlamış oluyoruz. Buradan mahallemize güzel bir müjdeyi de vermek istiyorum. Bütün mahalleyi güzelleştirmeye söz vermiştik. İnşallah bu yaz burası çiçek gibi olacak. Binalarımızın dış cephesi ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız 10 gün içerisinde başlayacak. Çocuklarımızın oyun oynamaları için bir de güzel bir saha yapacağız" dedi.

Keyifli etkinliklerin yer aldığı programda Cennet Mahallesi sakinleri Başkan Palancıoğlu'na teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini dile getirdi. - KAYSERİ