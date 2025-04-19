Melikgazi Belediyesi\'nden Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Geçtiğimiz yıl başlattığı 'Mobil Başkan' uygulaması ile mahalleleri gezerek teknik ekibi ile birlikte mahalle halkının talep ve önerilerini dinleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekibi ile birlikte Melikgazi'nin mahallelerini gezerek vatandaşlar ile bir araya geleceklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz Mobil Başkan uygulaması ile birçok mahallemizi gezmiş, vatandaşlarımızın taleplerini dinlemiştik. Göreve geldiğimizden beri Kazım Karabekir Mahallemiz'e çok güzel hizmetler yaptık. Burada 2. Etap kentsel dönüşüm çalışmasına başladık. İhaleleri tamamladık. Kentsel dönüşüm ile Kazım Karabekir Mahallemiz bambaşka güzel bir mahalle oldu. Buraya parklar, yollar, kütüphane, pazar yeri, sağlık merkezi, 3 okul ve spor sahası gibi birçok yatırım yaptık. Elimizden geldiğince tüm mahallemize hizmet ediyoruz. Anbar, Küçükali, Aydınlıkevler, Yıldırım Beyazıt Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim güç kuvvet verdikçe yatırım yapmaya devam edeceğiz. "Fidan Değil Ağaç Dikiyoruz" sloganımızla Melikgazi'mize yılları kazandırıyoruz. Türkiye'de en çok sağlık merkezi, en çok okul, en çok park, en çok kütüphane yapan belediyeyiz. Tüm mesai arkadaşlarımıza ve meclis üyelerimize destekleri için teşekkür ederim" dedi.

Mobil Başkan'ın mahallesine gelmesinden çok mutlu olduğunu ifade eden Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Dönmez ve mahalle sakinleri ise, mahallesine yapılan birçok hizmet için Başkan Palancıoğlu'na ve ekibine teşekkür etti. - KAYSERİ