Melikgazi Belediyesi\'nden Tarihi Lale Camii\'ne Peyzaj Düzenlemesi

Melikgazi Belediyesi, Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan, Tarihi Lali Camii ve Külliyesi'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Mimari özellikleriyle 12. yüzyılın son çeyreğine veya 13. Yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen Lale Camii (Lal Paşa, Lala Muslihiddin Camii)'de gerçekleştirdiği çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla güzide esere sahip çıkan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Melikgazi'mizde birbirinden farklı alanlarla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İleriye dönük projelerimizi hayata geçirirken geçmişimize sahip çıkmayı da ihmal etmiyoruz. Melikgazi'miz tarihi yapılar bakımından oldukça zengin bir ilçe. Tarihi eserlerimizi korumak ve yaşatmak için gerek restorasyon çalışmalarımızla gerek peyzaj ve düzenleme çalışmalarımızla eserlerimizi korumaya, güzelleştirmeye gayret ediyoruz. Lale Camii ve Külliyesi'nin geçmişi 12-13. yüzyıllara dayanan özel bir yapı. Kesme taşlardan inşa edilmiş kalın duvarlı, kemerli, tonozlu bir yapısıyla Selçuklu Dönemi'nden izler taşıyan Lale Cami, şehrimizin büyük camileri arasında yer alıyor. Lale Camii ve Külliyesi'nde peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirerek vatandaşlarımıza hizmet sağladık" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu; "Peyzaj düzenlemesinde çeşitliliğe katkı sağlamak amacıyla birçok bitki türüne yer verdik. Bununla birlikte gece peyzajına da katkıda bulunmak için caminin birçok yerinde bina aydınlatmaları ve ağaç aydınlatmaları kullandık. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak tarihi eserlerimizi korumaya, yaşatmaya, güzelleştirmeye, onlara gereken değeri vermeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ