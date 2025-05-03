Melikgazi Belediyesi'nden Trafik Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediyesi'nden Trafik Güvenliği Eğitimi

Melikgazi Belediyesi\'nden Trafik Güvenliği Eğitimi

Melikgazi Belediyesi, çalışanlarının trafik kurallarına yönelik farkındalığını artırmak için 'Trafik Güvenliği' konulu eğitim düzenledi. Eğitimde trafik güvenliğinin önemi ve kuralları ele alındı.

03.05.2025 12:39  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi; çalışanlarının trafik kurallarına yönelik farkındalığını artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla personele yönelik 'Trafik Güvenliği' konulu eğitim düzenledi.

Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesi ile Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime çeşitli birimlerden personel katıldı. Melikgazi olarak kurum içi eğitimlere devam ettiklerini, personelin gelişmesi ve farkındalığının artması için eğitimler verildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu eğitimle ilgili yaptığı açıklamada; "Trafik güvenliği toplumsal bir sorumluluktur. Belediyemizde görev yapan her bir personelimizin bu konuda bilinçli olması, hem kendi güvenlikleri hem de hizmet sundukları vatandaşlarımız açısından büyük önem taşıyor. Trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar, yaya önceliği, hız sınırları, emniyet kemeri kullanımı, servis ve belediye araçlarının güvenli sürüşü, kamu araçlarında güvenli ulaşım gibi konular ele alındı. Ayrıca simülatör araca binen personele kaza anında olabilecekler anlatılarak emniyet kemerinin önemi de gösterildi. Eğitimde emeği geçenlere ve katılan mesai arkadaşlarıma da teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kayseri, Sağlık, trafik, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Trafik Güvenliği Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:39:55. #7.13#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi'nden Trafik Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.