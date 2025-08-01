Melikgazi Belediyesi\'nden Yeni İlkokul Projesi

Türkiye'de en çok okul yapan belediye olarak ilçede eğitime yeni okullar kazandırmaya devam eden Melikgazi Belediyesi; Belsin Kocatepe Mahallesi'nde ihtiyaç olan ilkokulun temel çalışmalarına başladı.

Güçlü Türkiye için güçlü nesiller yetiştirmek gerektiğini ve gençlere güzel bir gelecek hazırlamak için gayretle çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'de en çok okul yapan belediye unvanını koruyoruz. Tınaztepe, Kocatepe ve Belsin bölgesine hitap edecek güzel bir ilkokulun inşallah temelini atıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için önemli. Dolayısıyla eğitime son derece önem veriyoruz. Burada da ihtiyaç olan bir bölgede okulumuzu yapıyoruz. İlçemizde temelini atacağımız açılışını yapacağımız birçok okulumuz var. Dolayısıyla eğitim sektörüne hizmet etmeye, destek olmaya devam ediyoruz. Burası 12 sınıflı güzel bir ilkokul olacak. Hem Kocatepe Mahallemizin hem de Tınaztepe başta olmak üzere Kocatepe Mahallemizden vatandaşlarımızın okulla ilgili talebi vardı. Biz de onları kırmadık ihalemizi yaptık. Burada okulumuz hızla yükselecek inşallah. Bir sonraki seneye de inşallah eğitime kazandırmayı planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah kazasız belasız yapmayı nasip etsin" dedi. - KAYSERİ