Melikgazi Belediyesi\'nden Yeni Kentsel Dönüşüm İhalesi

Kentsel dönüşüm çalışmalarına yenilerini ekleyerek istikrarla devam eden Melikgazi Belediyesi; Battalgazi ve Anbar Mahallerinde bulunan toplam 114 daire ve 4 dükkan için kat karşılığı ihale düzenleyecek.

Battalgazi Mahallesi'nde ihaleye çıkacak olan 58 daire 29 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te, Anbar Mahallesi'nde ihaleye çıkacak olan 56 daire ve 4 dükkanın ihalesi ise 03 Haziran Salı günü saat 14.30'da gerçekleşecek. Melikgazi'de yaşayan vatandaşların çok daha iyi şartlarda, dayanıklı ve modern dairelerde yaşamaları için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapılacak ihaleye müteahhit firmaları davet ederek şunları söyledi;

"Melikgazi'ye hizmet aşkıyla çok farklı alanlarda adından söz ettiren, rekor yatırım ve çalışmalarımız söz konusu. Kentsel dönüşüm ise en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde konforlu, depreme dayanıklı, modern yapılarda yaşamalarını sağlarken her geçen gün güzelliğine güzellik kattığımız Melikgazi'mizin de görünümünü yenilemeye gayret ediyoruz. Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Aydınlıkevler, Battalgazi, Anbar, Altınoluk Mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz nitelikli kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımız kentsel dönüşüm konusunda yoğun talepte bulunuyorlar. Bizler de bu talepleri gerçekleştirmek için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Bilindiği üzere Mobil Başkan uygulamamızla mahallelerimizi tek tek geziyor, vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Kentsel dönüşüm talepleri listemizin başında yer alıyor. Kentsel dönüşümle yalnızca eski evleri dönüştürmüyor; çevre düzenleme çalışmalarımızla da daha modern bir Melikgazi'yi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu kapsamda yeni bir çalışmanın müjdesini veriyorum. Battalgazi Mahallemizde 58 daire için 29 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te, Anbar Mahallemizde 56 daire ve 4 dükkan için 03 Haziran Salı günü saat 14.30'da Melikgazi Belediyemizde kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz. Melikgazi'mize hayırlı, uğurlu olsun." - KAYSERİ