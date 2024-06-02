Melikgazi Belediyesi'nin MELMEK Kursu, Kadın Kursiyerler Tarafından Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nin MELMEK Kursu, Kadın Kursiyerler Tarafından Yoğun İlgi Görüyor

Melikgazi Belediyesi\'nin MELMEK Kursu, Kadın Kursiyerler Tarafından Yoğun İlgi Görüyor

Melikgazi Belediyesi'nin düzenlediği Maraş İşi Kursu, kadın kursiyerler arasında büyük ilgi görüyor. Kursiyerler, el becerisi kazanmanın yanı sıra eğlenceli vakit geçiriyorlar. Melikgazi Belediye Başkanı, kursların hem el becerilerini geliştirmeye hem de meslek sahibi olmaya katkı sağladığını belirtti.

02.06.2024 12:13  Güncelleme: 12:16
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Melikgazi Belediyesi'nin MELMEK kapsamında düzenlediği Maraş İşi Kursu, kadın kursiyerler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Melikgazi Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek ve Fedakar Gülderen Sosyal Tesisleri'nde verilen kursa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar el becerisi kazanmanın yanı sıra eğlenceli vakit geçiriyor.

Kursiyerlerin hem el becerilerini geliştirmelerine hem de meslek sahibi olabilmelerine katkı sağladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde her yaş gurubuna, farklı hobilere hitap edecek birbirinden farklı kurslarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. MELMEK kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz hem el becerilerini geliştirebiliyor hem de meslek sahibi olabiliyor. Bu kapsamda estetiğiyle, işçiliğiyle göz dolduran, Osmanlı Dönemi'nden beri süregelen "Maraş İşi" sanatının gelecek kuşaklara aktarılması için sosyal tesislerimizde kurslar açtık. Kursiyerlerimizin yoğun katılımı, ilgileri bizleri memnun etti. Donanımlı eğitmenlerimiz öncülüğünde hanım kardeşlerimizin hem el sanatları konusunda becerileri artıyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunabiliyorlar. Maraş İşi el sanatları alanında hediyelik eşya, çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan işletmelerde istihdam sağlanabiliyor. Kurslarımız şu anda devam ediyor. Vaktini verimli şekilde değerlendirmek isteyen, meslek sahibi olmak isteyen tüm kursiyerlerimizi sosyal tesislerimize bekliyoruz" dedi.

MELMEK kursları ile el becerisi kazanarak aile ekonomisine katkıda bulunan kursiyerler, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederek ilgisi olan herkesi Maraş İşi Kursuna katılmaya davet ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sanat, Kadın, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nin MELMEK Kursu, Kadın Kursiyerler Tarafından Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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