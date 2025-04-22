Melikgazi Belediyesi'nin Projesi, WSIS Ödülleri'nde Finale Kaldı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nin Projesi, WSIS Ödülleri'nde Finale Kaldı

Melikgazi Belediyesi\'nin Projesi, WSIS Ödülleri\'nde Finale Kaldı

Melikgazi Belediyesinin Avrupa Birliği destekli 'DigiEdu Project' adlı projesi, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin düzenlediği WSIS Prizes 2025'te e-Environment kategorisinde finale kaldı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, halk oylamasında vatandaşların desteğini bekliyor.

22.04.2025 09:59  Güncelleme: 10:02
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Melikgazi Belediyesinin Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü 'İklim Değişikliği ile Mücadelede Dijital Belediyecilik Hizmetlerinin Artırılması (DigiEdu Project)' adlı projesi, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen WSIS Prizes 2025'te e-Environment (e-Çevre) kategorisinde dünya genelinde finale kalan projeler arasında yer aldı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında küresel ölçekte en prestijli platformlardan biri olan WSIS (World Summit on the Information Society - Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi) Ödülleri, dijital dönüşümle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan yenilikçi projeleri teşvik etmek, görünürlüklerini artırmak ve ödüllendirmek amacıyla düzenleniyor. Finale kalan projelerin ödül alması, uluslararası çevrimiçi halk oylaması ile belirlenecek. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dijital belediyeciliğin çevresel sürdürülebilirlikle entegre edildiği DigiEdu Projesi, hem Avrupa Birliği tarafından desteklenmiş hem de uygulama örneği olarak büyük ilgi görmüştür. Projemizin dünya çapında ses getiren WSIS Ödülleri'nde finale kalması, ilçemizin vizyoner yaklaşımlarının ve kurumsal kapasitesinin önemli bir göstergesidir. Vatandaşlarımızın desteğiyle bu başarıyı ödülle taçlandırmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi oylamaya katılmaya davet ediyorum."

Projenin finale kaldığı kategoride ödül kazanabilmesi için kamuoyunun desteği büyük önem taşıyor. Oylama işlemi yalnızca birkaç dakikalık bir kayıt sürecinin ardından tamamlanabiliyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nin Projesi, WSIS Ödülleri'nde Finale Kaldı - Son Dakika

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