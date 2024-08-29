Melikgazi Belediyesi Salça Günleri'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Salça Günleri'nde vatandaşlarla buluştu

Melikgazi Belediyesi Salça Günleri\'nde vatandaşlarla buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimar Sinan Evliyalar Parkı'nda düzenlenen salça kaynatma etkinliğini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Palancıoğlu, projenin toplumsal dayanışmayı artırdığını belirtti.

29.08.2024 13:58  Güncelleme: 14:00
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimar Sinan Evliyalar Parkı'nda hizmet verdikleri salça kaynatma alanını ziyaret etti. Burada salça kaynatan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Palancıoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Melikgazi Belediyesi'nin, vatandaşların sosyal hayatlarını zenginleştirmek ve geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla Belsin, Eskişehir Bağları ve Mimar Sinan Evliyalar Parkı'nda düzenlediği salça kaynatma etkinlikleri halkın büyük beğenisini topluyor. Vatandaşlar aileleriyle temiz ve düzenli bir ortamda salça kaynatmanın keyfini çıkarırken, birbirleriyle de tanışıp bilgi alışverişi yaparak sosyal bağlarını güçlendiriyor.

"Birlik beraberliğe vesile olarak kültürümüzü yaşatıyoruz"

Melikgazi Belediyesi'nin düzenlediği bu tür projeler sayesinde toplumsal dayanışmanın arttığını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak belki de bir belediyenin yapabileceği en zor işlerden birini yapıyoruz. Bir buçuk ay boyunca üç vardiya ve 150 kişiyle 7/24 hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız burada 50 adet bakır kazanımızı kullanarak altışar-sekizer saat arayla salça kaynatıyorlar. Rezervasyonlu bir şekilde, salça kaynatmak için gerekli malzemelerin satışının yapıldığı ve her türlü hizmetin verildiği alanlarımızda etkinliğimiz devam etmekte. Salça Günleri etkinliklerimiz Belsin bölgesi Kocatepe Mahallesi, Eskişehir Bağları ve Mimar Sinan Evliyalar Parkı olmak üzere üç noktada hizmet veriyor. Toplamda 3000 aileyi geçen bir talep oluştu. Bu taleplerin 1500'ü salça kaynatma işlemlerini tamamladılar. Önümüzdeki günlerdeki rezervasyonlarımızı doldurduk. Yoğun talepten dolayı etkinliğimizi muhtemelen birkaç gün uzatacağız. Birlik beraberliğe vesile olarak insanların ihtiyaçlarını karşıladığı ve ailecek piknik tadında salçalarını kaynattığı güzel bir organizasyon. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Salçaların ağız tadıyla yenmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Palancıoğlu, 08 Eylül tarihine kadar Mimar Sinan Evliyalar Parkı'nda devam edecek olan Salça Günleri'ne katılmak isteyen vatandaşların 0 501 387 25 22 numaralı hattı arayarak rezervasyon yaptırabileceklerini belirtti.

Melikgazi Belediyesi'nin Salça Günleri etkinliğindeki sunulan imkanlardan oldukça memnun olduklarını vurgulayan vatandaşlar, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na ve mesailerine devam eden personellere teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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