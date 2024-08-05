Melikgazi Belediyesi Şehir Trafiğini Rahatlatacak Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Şehir Trafiğini Rahatlatacak Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi Şehir Trafiğini Rahatlatacak Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi, şehrin trafik yükünü hafifletecek olan yol çalışmasında asfalt dökme işlemlerine başladı. Yeni yol düzenlemesi sayesinde şehirdeki ulaşım rahatlayacak.

05.08.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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Melikgazi Belediyesi şehrin trafik yükünü hafifletecek olan yol çalışmasına hızla devam ediyor. Köşk Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'nı, Talas Bulvarı'na bağlayan 3 kilometre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde olan yol çalışmasında asfalt dökme işlemleri başladı. Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu "Yeni yol düzenlememiz sayesinde şehrimizin ulaşımında büyük bir rahatlama olacak" dedi.

Nüfus artışıyla birlikte yeni yollara duyulan ihtiyacın arttığı bu dönemde, trafiği rahatlatmak ve vatandaşlara konforlu ulaşım imkanları sağlamak için çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, Adnan Doğu Kışlası ve Erciyes Üniversitesi'nin arasına, Talas Bulvarı'nı Aşık Veysel Bulvarı'na bağlayacak yeni yol çalışmasında sona geldi.

"Şehrimizin trafiği nefes alacak"

Bağlantı yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak ulaşımı, şehir içi trafiğini rahatlatacak olan güzel bir projenin son aşamasına geldik. Talas Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nı buluşturuyoruz. Çalışmalarımızın sürdüğü konumu detaylı bir şekilde tarif etmek gerekirse, Erciyes Üniversitesi ile Köşk Kışla Askeriyesi arası ve Mayagöz Hastanesinin olduğu bölgeden çıkıp Teknopark'ın bulunduğu üniversitemizin arka girişine doğru bir geçiş aksı oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız burayı kullanabilsinler diye 3 kilometreyi kapsayan bu alanda oldukça yoğun çalışmalar ve büyük bir yatırım yaptık. Yolumuzun üstünde olan mavi renkli kısım bisiklet yolu, sağ tarafta bulunan kaldırımlar ise yayalarımızın güzergahı olacak. Asfalt çalışmalarımıza başladık. İnşallah birkaç gün içerisinde Teknopark'ın bulunduğu Aşık Veysel Bulvarı'na kadar olan kısmı bitireceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ise Talas Bulvarı'na, Aşık Veysel Bulvarı'na ve Erciyes Üniversitesinin çıkış kapısına yeni kavşak düzenlemesini yapıyor. Bu sayede ulaşımla ilgili büyük bir rahatlama olacağını düşünüyoruz. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Yeni yolumuz, yeni ulaşım aksımız hayırlı olsun." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Şehir Trafiğini Rahatlatacak Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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