Melikgazi Belediyesi Şükran Caddesi\'ni ulaşıma açtı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaz mevsimi boyunca birçok bağlantı yolunu asfaltlayan ve Şükran Caddesi'nde hummalı bir alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayan Melikgazi Belediyesi, Hulusi Akar Bulvarı'na kadar büyük bir hat olan 2,5 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Şükran Caddesi'ni ulaşıma açtı.

'Yol medeniyettir' anlayışıyla ilçede birçok yeni yol yaparak ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Yıldırım Beyazıt Mahallemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Kentsel dönüşüm ile gecekonduları yeniliyor, yollar açıyor ve alt yapı hizmetleri sunuyoruz. Şükran Caddesi'nde 2,5 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yeni yolu Hulusi Akar'a kadar tamamladık. Burada ekiplerimiz yaz aylarından beri çalışıyor. Yoğun emek harcadık. Altyapı ve üst yapı çok daha nitelikli hale geldi. Bu yeni yol ile hem Hulusi Akar Bulvarı hem de Sami İpek Caddesi rahatlamış oldu. Dönüşüm ve değişim tam anlamıyla Yıldırım Beyazıt Mahallemizde kendini göstermeye başladı. Ayrıca Şükran Caddesi'nde hayata geçirdiğimiz 6 bloktan oluşan 236 dairelik kentsel dönüşüm projemiz de hızla tamamlanıyor. Bu bölgeye 2 adet yeni okul yaptık. Adem Tanç Cami ve diyanet eğitim kültür merkezi yapıyoruz. Yeni parklar ve yeni yollar kazandırdık. Kısaca birçok hizmeti buraya kazandırdık. Bu mahallemizdeki çalışmalarımız ile birlikte Yıldırım Beyazıt'ın çehresi değişecek. Bu bölgede mesai arkadaşlarımızın emeği çok. Üstün çalışmaları için onlara çok teşekkür ederim. Kayseri'mize ve Melikgazi'mize yeni yolumuzun hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ