Melikgazi Belediyesi Tarihi Bakkaloğlu Konağı'nı Bağ Müzesi Olarak Restore Ediyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Tarihi Bakkaloğlu Konağı'nı Bağ Müzesi Olarak Restore Ediyor

Melikgazi Belediyesi Tarihi Bakkaloğlu Konağı\'nı Bağ Müzesi Olarak Restore Ediyor

Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi'nde bulunan tarihi Bakkaloğlu Konağı'nı restore ederek Bağ Müzesi'ni Kayseri'ye kazandırıyor. Başkan Palancıoğlu, bu projenin Kayseri'nin kadim bağ kültürünü geleceğe taşımayı amaçladığını belirtti.

29.09.2024 11:12  Güncelleme: 11:15
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Tarihi restorasyon çalışmaları ile Melikgazi'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Melikgazi Belediyesi; Germir Mahallesi'nde bulunan Tarihi Bakkaloğlu Konağı'nı restore edip Bağ Müzesi olarak Kayseri'ye kazandırıyor.

Türkiye'de örneğine nadir rastlanan Bağ Müzesi restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Melikgazi Belediyesi olarak yaptıkları restorasyon çalışmaları ile tarihi değerlere sahip çıkmaya, gelecek nesillere kültürel birikimleri aktarmaya gayret ettiklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti;

"Melikgazi Belediyesi olarak birçok projemizi hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kayseri'nin kadim bağ kültürünün gelecek nesillere aktarmamıza vesile olacak Melikgazi Bağ Müzesi. Germir Mahallemizde, eski, tamamen yıkılmış Bakkaloğlu Konağı sahipleriyle anlaşarak devraldık. Burası tamamen yıkılmış bir konaktı. Toplam 5000 metrekare bahçeye sahip konağın tamamının restorasyonunu yaptık, şu anda bitmek üzere. Tamamlandığı zaman önümüzdeki yaz tefrişini yaparak burayı sosyal bir mekan ve tesis olarak hayata geçireceğiz. Burada katmerler, bazlamalar pişecek, bağ kültürünü yaşayacağız, kuyudan su çekeceğiz. Dalından kayısı, dut yediğimiz, ceviz topladığımız bağlarımızı burada yaşatmaya çalışacağız. Özellikle korona ve depremle birlikte maalesef bağ kültürü artık yavaş yavaş bitmeye başladı. Her yer villalarla ve bahçeli evlerle dolmaya başladı. Dolayısıyla bağcılık kültürünü gelecek nesillere aktarmak için Melikgazi Bağ Müzesi'ni hayata geçiriyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; hayırlı olmasını temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Tarihi Bakkaloğlu Konağı'nı Bağ Müzesi Olarak Restore Ediyor - Son Dakika

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