Melikgazi Belediyesi Vatandaşlara Keyifli Bir Akşam Yaşattı

Yerel

Melikgazi Belediyesi Dedeman Parkı'nda gerçekleştirdiği konser ve sinema etkinliği ile vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında hemen her hafta sonu birbirinden farklı etkinlikleriyle vatandaşların gönüllerini kazanan Melikgazi Belediyesi'nin 'Sinema Günleri' etkinliğine katılım oldukça yoğun oldu.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Melikgazi'mizde vatandaşlarımıza nitelikli hizmetleri kazandırmanın gayretiyle çeşit çeşit aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bilindiği üzere Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Melikgazi'mizde gerek kültürel anlamda gerek sanatsal anlamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizle, vatandaşlarımızın sevdikleriyle kalite zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Eğitimden spora, sağlıktan kentsel dönüşüme, kültürden sanata pek çok alanda ayrıcalıklı hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Günlük hayatımızın koşturması içerisinde sevdiklerimize yeterince zaman ayıramadığımız durumlar oluyor. Melikgazi Belediyesi olarak bu kapsamda vatandaşlarımızın aile ve sevdikleriyle bir arada zaman geçirebilecekleri güzel etkinlikleri hayata geçiriyoruz. "Sinema Günleri" etkinliğimiz bunlardan bir tanesi. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen konser ve sinema etkinliğimizle vatandaşlarımız güzel bir akşam yaşadılar. Etkinliğimize ilgi gösteren, katılım sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyemiz çeşit çeşit etkinlikleriyle vatandaşlarımızın gönüllerinde taht kurmaya devam edecek." - KAYSERİ