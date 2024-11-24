Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi\'nden Atık Azaltım Etkinliği

Yerel

Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla 'Avrupa Atık Azaltım Çarşı Temizliği-Farkındalık Etkinliği' isimli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediyesi ekipleri, Erciyes Üniversitesi Çevre ve Sıfır Atık Kulübü, Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile birlikte Cumhuriyet Meydanı ve çevresini temizleyerek sıfır atık ve temizlik konusunda farkındalık oluşturdu. Melikgazi Belediyesi'nin en önemli giderleri arasında temizlik harcamalarının olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinin temiz çevre için önemine değinerek; "Melikgazi Belediyemizin en önemli giderleri arasında temizlik giderleri yer alıyor. Bütçemizin üçte birini temizliğe harcıyoruz. Personelimizin üçte biri temizlik yapıyor. 40 adet çöp kamyonu, 22 adet yol süpürme aracı, 15 adet geri dönüşüm aracı ve dört yüzün üzerinde çalışanımızla Melikgazi'mizi temizliyoruz. Her gün temizliyoruz, her gün kirleniyor. Dolayısıyla yapılan etkinlik bilinçlendirme açısından oldukça önemli. Bu güzel etkinlikte emeği geçen Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerimize, öğrencilerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Erciyes Üniversitesi Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Berna Akın ise; "Avrupa Atık Azaltım Haftasında Erciyes Üniversitesi öğrencileri ve Melikgazi Belediyesi personelleri ile iş birliği içerisinde bir farkındalık faaliyeti oluşturmak için buradayız. Çevre temizliği yaparak çevreye duyarlı vatandaşların dikkatini çekmek, onların da bu konuya katkılarını sağlamak için bir aradayız" dedi. Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde sürekli benzer etkinlikleri Melikgazi Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirdiklerini dile getiren Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilgün Karsan, destekleri için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Daha temiz bir çevre için gerçekleştirilen farkındalık etkinliği vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. - KAYSERİ