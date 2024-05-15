Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılan Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılan Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi açılışa hazırlanıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılan Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi açılışa hazırlanıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin resmi açılışı için gün sayılıyor. Merkez, 4 hekim kapasiteli ve 2 eczaneye sahip olup, birçok sağlık hizmetini içinde barındırmaktadır. Melikgazi Belediye Başkanı, sağlık yatırımlarının devam edeceğini ve yeni projelerle şehre değer katacaklarını belirtti.

15.05.2024 11:42  Güncelleme: 11:44
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Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılan Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi resmi açılış için gün sayıyor.

Melikgazi'ye sağlık alanında yaptığı yatırımlarla ilçenin refah seviyesini yükselten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Melikgazi'mize sağlık alanında birçok yatırım yaptık. Yalnızca 5 yılda 15 adet aile sağlığı merkezi kazandırdık. Bu yatırımlarımızdan biri de Melikgazi Belediyemiz ve hayırsever iş birliği ile Yeniköy Mahallemize kazandırdığımız Hatice- Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezimiz. 4 hekim kapasiteli ve 2 eczaneye sahip olup içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, seminer-eğitim odası, laboratuvar yer alan sağlık merkezimiz zemin ve 1. kattan oluşuyor. Vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde sağlık hizmeti almaları konfor sağlıyor. Bu yüzden her mahallemize butik sağlık ocakları, butik camiler gibi hizmetler sağlıyoruz. Bu dönemimizde de sağlık yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Sağlık alanında yatırım yapmakla kalmayıp yeni projemiz Sağlık Turizmi Kampüsü ile şehrimize yeni bir vizyon kazandıracak; sağlık turistlerini şehrimizde ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak hemşehrilerimizi nitelikli hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sağlık ocağımızın yapımında emeği geçen hayırseverimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'miz şimdiden Melikgazi'mize hayırlı, uğurlu olsun. Yeni projelerimizle Melikgazi'mize değer katacak hizmetlerimize canla başla devam ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılan Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

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