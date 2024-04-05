Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Kemal Elmacıoğlu işbirliğiyle yeni cami açıldı

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Butik ve farklı mimarisi ile dikkat çeken, Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Kemal Elmacıoğlu işbirliği ile Gesi Fatih Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kemal-Hülya Elmacıoğlu Cami'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Melikgazi'de yeni dönemin ilk açılışını yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kadir Gecesi günü camimizin açılışını yapıyoruz. Hayırseverleri dayım ve yengem. Allah onlardan razı olsun. Allah herkese hayırlı rızk ve böyle camiler yapmayı nasip etsin. Melikgazi olarak biz yaptığımız camilerimizi butik olarak yapıyoruz. Şimdiye kadar bu gibi camilerimizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Melikgazi'de yoğun nüfuslu bir ilçe olduğu için vatandaşlarımızın da ihtiyaçları var. Biz de elimizden geldiğince bizim görevimiz değil demiyoruz, ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Camilerimiz aynı zaman da Kur'an kursu olarak da hizmet veriyor. Çevresi, mimarisi ve peyzajı ile çok güzel bir cami oldu. Bu yeni dönemde önce aile, önce gençlik diyoruz. Bunlar bizler için önemli. O yüzden camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, sosyal tesislerimizi hep bu çerçevede düşünüyoruz. Camimizin birlik ve beraberliğe vesile olacak şekilde hizmet etmesini dilerim. Kemal-Hülya Elmacıoğlu Cami'miz mahallemize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun. Kadir Gecemizi ve yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi. Hayırseverler adına konuşma yapan oğlu Gani Elmacıoğlu; "Caminin yapımında emeği geçen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na ve katkısı olan herkese teşekkür ederim. Cemaatinin bol olmasını diler, hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da bir konuşma yaparak, "Yine olan oldu. Yine bir Cuma, yine bir Melikgazi klasiği, yine bir açılış bir bereket. Yeni dönemde başkanımızın ilk açılışı bu. Açılışları daha da olacak. Bizlerde buna katılarak eşlik edeceğiz. 384 kişilik butik şirin bir cami olmuş. Rabbim cemaatini ve yaş ortalamasını genç eylesin." diye konuştu. - KAYSERİ