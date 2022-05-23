Melikgazi, çiftçilere destek için sulama kanallarını temizledi - Son Dakika
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Melikgazi, çiftçilere destek için sulama kanallarını temizledi

23.05.2022 10:01
Melikgazi, çiftçilere destek için sulama kanallarını temizledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu kanallarda su israfını önlemek ve suyun çiftçilere daha sağlıklı ulaşmasını sağlamak amacıyla sulama kanallarında temizlik yapıldığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu kanallarda su israfını önlemek ve suyun çiftçilere daha sağlıklı ulaşmasını sağlamak amacıyla sulama kanallarında temizlik yapıldığını söyledi.

Kırsal mahallelerdeki çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sulama kanallarını temizleyerek açtıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi; "Su kanallarının sağlıklı bir şekilde akmasına engel olan yabani ot ve çamurları temizleyerek kanallar açıldı. Artık daha seri bir su akışı olacaktır. Aynı zamanda ihtiyaç olan yerler içinde yeni su boruları döşendi. Verimli bir tarım dönemi olur inşallah. Ayrıca ihtiyaç görülen alanlarda da onarım çalışması yapıldı. Melikgazi Belediyesi olarak çiftçilerimize tohum desteği ile katkıda bulunuyoruz. Biz belediye olarak her zaman çiftçimizin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Sulama kanallarının temiz olması çiftçilerimiz için büyük önem taşıyor. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." - KAYSERİ

Melikgazi, çiftçilere destek için sulama kanallarını temizledi
Melikgazi, çiftçilere destek için sulama kanallarını temizledi
Melikgazi, çiftçilere destek için sulama kanallarını temizledi

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Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, su, Yerel, Son Dakika

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