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Melikgazi'de Aralık ayında birçok proje hayata geçirildi - Son Dakika

Melikgazi'de Aralık ayında birçok proje hayata geçirildi

07.01.2022 10:29
Melikgazi'de Aralık ayında birçok proje hayata geçirildi

İlçeye değer katacak projeleri bir bir hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, ilçenin marka değerini yükseltecek yeni yatırımlarla göz doldurmaya devam ediyor.

İlçeye değer katacak projeleri bir bir hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, ilçenin marka değerini yükseltecek yeni yatırımlarla göz doldurmaya devam ediyor. Aralık ayında da okullar, cami, sosyal tesis, yeni yollar olmak üzere birçok proje hayata geçti.

"Bütün ilçeye eşit hizmet" ilkesi ile Melikgazi'nin dört bir yanında hizmet yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi, Talas ilçesi ile yoğun bağlantı noktalarından olan Erenköy Caddesi'ni, hem trafiğinde ciddi bir rahatlama yaşandı. Sosyal belediyecilik kapsamında glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına 175 adet gıda destek paketi dağıttık. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. 2021 yılının son gününde, Gülük Mahallesinde hayata geçireceği, Melikgazi'ye değer katacak "Gülük Sosyal Tesisi Temel Atma Törenini gerçekleştirdik. Tesiste sosyal tesisin içerisinde bulunan Akıl Küpü Çalışma İstasyonu, MELMEK Atölyeleri, fitness salonu ile toplumun birçok kesimine hitap edecek. Burada büyük bir ihtiyaç vardı. Böylece gidermiş olduk. Ayrıca Hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliği ile Germir Mahallesi'nde yapacağımız Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu'nun temelini attık. Yine Osmanlı Mahallesi'nde hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliği ile yapımını gerçekleştireceğimiz Melikgazi Belediyesi Av. Mehmet Altun Ortaokulu'nun temel atma törenini gerçekleştirdik. TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde hayırseverler işbirliği ile yapımı tamamlanan Kur'an Kursu ve Şadırvan'ı ile bir kompleks olan 'Hırka-i Şerif Camii'nin açılışını yaptık. Melikgazi Belediyemiz ve Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) işbirliği ile yapacağımız 24 derslikli Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisesi'nin protokol imza ve tanıtım törenini yaptık. Bu okuldan mezun olacak öğrenciler ara eleman olarak organize sanayi bölgesindeki ihracatçı firmaların çok fazla ihtiyaç duyduğu dış ticaret operasyon ve pazarlama alanında iş imkanına kavuşacaklar. Kazancılar Çarşısı'nı yenilemek üzere son aşamaya geldik, ikinci etaptayız. İnşallah yakın zamanda burayı tamamladığımızda Kayseri'ye yakışır bir çarşı olacak. Burası hem esnaf arkadaşlarımızın hem de dışarıdan gelen vatandaşlarımızın ilgisini çekecek güzel bir ortam olacak. Kayseri'nin kültür varlıklarını yaşatmak, değerlerini geleceğe taşımak için 'Melikgazi Tarih ve Kültür Platformu'nu hayata geçiriyoruz. Platform, Kayseri'nin tarihi dokusu ve kültürel mirası ile ilgili nitelikli çalışmalar yapacağız. Kültür Yayınları kapsamında Kayseri'nin kültür hayatına kazandırdığımız 3 kitaptan ikisini Yazar Tevfik Eraslan'ın 'Taşların İzinde Kayseri' ve Yazar Halit Erkiletlioğlu ile birlikte hazırlayıp bastırdığımız 'Kutlu Dağ Erciyes' kitaplarının tanıtımını gerçekleştirdik. Ağaçların uyku dönemine girdiği kış aylarında Melikgazi'nin dört bir tarafında ağaçlandırma yaparak Organize Sanayi Bölgesi'ni Serbest Bölge'ye bağlayan ana güzergah üzerinde 486 adet ağaç dikimi yaptık. Mağduriyet yaratmadan, gönülleri kırmadan metruk binaları ve çarpık yapılaşmayı, Melikgazi'mizde sorun olmaktan çıkarıyoruz. Şu ana kadar tam 456 tane bu şekildeki binayı yıkıp temizlemiş olduk. Hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi'de Aralık ayında birçok proje hayata geçirildi
Melikgazi'de Aralık ayında birçok proje hayata geçirildi
Melikgazi'de Aralık ayında birçok proje hayata geçirildi
Melikgazi'de Aralık ayında birçok proje hayata geçirildi
Melikgazi'de Aralık ayında birçok proje hayata geçirildi
Melikgazi'de Aralık ayında birçok proje hayata geçirildi

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Melikgazi Belediyesi, Mehmet Altun, Kayseri, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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