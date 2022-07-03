Melikgazi'de ilk 6 ayda 342 yeni işyeri ruhsat aldı - Son Dakika
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Melikgazi'de ilk 6 ayda 342 yeni işyeri ruhsat aldı

03.07.2022 15:54
Melikgazi'de ilk 6 ayda 342 yeni işyeri ruhsat aldı

Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yaptığı sıkı ve etkin çalışmalar sonucunda 2022 yılının ilk 6 ayında 342 işyerine ruhsat verdi.

Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yaptığı sıkı ve etkin çalışmalar sonucunda 2022 yılının ilk 6 ayında 342 işyerine ruhsat verdi.

Yeni açılan işyerlerine 'hayırlı olsun' diyerek, hayırlı kazançlar dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hizmet vermekte olan işyerleri arasında özellikle haksızlığı sona erdirmek, faal işyerlerini kayıt altına alarak daha etkin denetimler yapabilmek amacıyla, iş yerlerine işletme ruhsatı verilmesi konusuna büyük önem taşıyor. Sürekli denetim ve kontrollerimizi yapıyoruz. Bu çerçevede ilk 6 aylık dönemde 342 işyerine ruhsat verdik. Şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak olan yeni işyerlerin hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Ekonomi ve ticaretin Melikgazi Belediyesi'nde giderek daha da canlandığını söyleyen Palancıoğlu, "Melikgazi'de yeni iş yerlerinin açılması hepimizin yüzünü güldürüyor. Esnaf bir kentin can damarlarıdır. Ticaret bir şehri her zaman dinamik tutar. Esnaflarımızı Melikgazi'mizde seviyor onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Esnafımızın öncelikle ruhsat alması ve ruhsatlı çalışması oldukça önemli. Ruhsat kuralına uyan tüm esnafımıza teşekkür ederim. İlçemizde gıda, konfeksiyon, fabrika, imalathane, atölyeler, eğlence sektörü kategorilerinde açılan tüm esnafımıza hayırlı bereketli kazançlar dilerim." dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Şehir merkezine otopark ve asfalt çalışması yapılıyor Şehir merkezine otopark ve asfalt çalışması yapılıyor Başkan Palancıoğlu'ndan kurban pazar yerine ziyaret Başkan Palancıoğlu'ndan kurban pazar yerine ziyaret
Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi'de ilk 6 ayda 342 yeni işyeri ruhsat aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melikgazi'de ilk 6 ayda 342 yeni işyeri ruhsat aldı - Son Dakika
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