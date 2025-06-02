Melikgazi\'de Kavşaklar ve Refüjlerde Estetik Çalışmalar

İlçenin estetiğine bir güzellik daha katmak için kavşaklarda ve refüjlerde çevre düzenlemesi, peyzaj ve ışıklandırma çalışması yapan Melikgazi Belediyesi; doğal dokuya uygun özgün peyzaj ilçeye görsel bir zenginlik sunuyor.

Melikgazi'nin genelinde birçok noktada hayata geçirilen çalışmalar, vatandaşların beğenisini kazanırken, ilçenin de estetik görünümüne katkı sağlıyor. Daha modern ve estetik bir görünüm için ve sürdürülebilir bir çevre için kavşak ve refüjlerde önemli adımlar attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde ulaşımın rahatlaması için birçok çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak için kavşak ve yollarda yeni çalışmalar yaptık. Yoğun kullanılan birçok yolumuzu kavşaklar ile rahatlattık. Trafikte araç kullanan vatandaşlarımızın hem de mahalle sakinleri için renkli ve estetik bir görüntü sunan kavşaklarımız hem göze hitap ediyor hem de ulaşımı kolaylaştırıyor. Yaklaşık 22 kavşakta ilçeyi daha estetik bir görünüme kavuşturmak için kavşaklarda çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları ve ışıklandırmalar yaptık. İlçemizin gecesi ayrı güzel gündüzü ayrı güzel oldu. Ayrıca Melikgazi'de yeni uyguladığımız kuru peyzaj ile ilçe renklenirken aynı zamanda da su tasarrufu da sağlıyoruz. Çok su tüketen çiçek ve çim uygulaması yerine kuraklığa dayanıklı bitkiler ve dekoratif taşlar kullanıyoruz. Refüj ve kavşaklarda bulunan ve yeni diktiğimiz ağaçları da aydınlatarak yola ışıl ışıl bir görünüm kazandırdık. Hem vatandaşımız hem esnaflarımız bu çalışmalarımızdan oldukça memnun. Yaptığımız tüm çalışmalarımız Melikgazi'mize hayırlı olsun" dedi.

Kavşakların rahatlığından ve çevre görüntüsünden oldukça memnun olan vatandaşlar ise Başkan Palancıoğlu'na ve ekibine yapılan çalışmalar için teşekkür etti. - KAYSERİ