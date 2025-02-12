Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm İhaleleri Başlıyor - Son Dakika
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Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm İhaleleri Başlıyor

Melikgazi\'de Kentsel Dönüşüm İhaleleri Başlıyor

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 26 Şubat'ta kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi yapacak. Başkan Palancıoğlu, bu projelerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

12.02.2025 12:15  Güncelleme: 12:17
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Kazım Karabekir Mahallesi'nde başlattığı büyük kentsel dönüşüm projesine devam eden Melikgazi Belediyesi, 26 Şubat Çarşamba günü kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi gerçekleştirecek.

Melikgazi ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Melikgazi'de yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması için ömrünü tamamlamış eski mahallelere yerinde dönüşüm yapıyoruz. Bu mahallemizde sağlam, depreme dayanaklı, sürdürülebilir yaşamın olduğu binalar, ihale sonucu bir bir yapılmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarla yeni, modern, prestij bir mahalle ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu; "26 Şubat Çarşamba günü saat 14.30'da 3 blok, 116 daire ve 14 dükkan için kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz. İhalemize katılmak isteyen tüm müteahhitlerimizi bekleriz. İhalelerimiz peyderpey devam edecek. Kazım Karabekir Mahallemiz de yine 32 daire, 4 dükkan için 5 Mart Çarşamba günü, 36 daire 4 dükkan için de 12 Mart Çarşamba günü ise ayrı bir ihale daha düzenlenecek. Melikgazi'mize yakışan yaşam alanlarını hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm İhaleleri Başlıyor - Son Dakika

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