Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Hızla İlerliyor

Melikgazi\'de Kentsel Dönüşüm Projesi Hızla İlerliyor

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2. etapa ait kentsel dönüşüm projesinde çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Başkan Palancıoğlu, projede birçok konut ve dükkanın bulunduğunu belirterek, ilçede güvenli yaşam alanları oluşturma hedefini sürdürüyor.

24.03.2025 14:35  Güncelleme: 14:38
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Kentsel dönüşümde Türkiye'de öncü belediyelerden biri olan Melikgazi Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl ağustos ayında temelleri atılan Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm projesi hızla tamamlanıyor.

Başarılı bir kentsel dönüşüm çalışmasının kentin yapısına, insanların yaşamına, geleceğine etki ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak Anbar, Kazım Karabekir, Battalgazi, Yıldırım Beyazıt, Çorakçılar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Melikgazi'de kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması ve ilçe sakinlerinin bir an önce güvenli ve konforlu konutlara kavuşması için çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde sürüyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği mahallelerimizden biri de Yıldırım Beyazıt Mahallesi. 6 bloktan oluşan 1. etabımızı da kısa zamanda tamamlamıştık. Konutların çoğunda yaşam başladı. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 2+1, 3+1, 3,5+1 dairelerden oluşan 6 blok, 202 daire ve 14 adet dükkan için 2. Etap Kentsel Dönüşüm dairelerimizin temelini 2024 yılı Ağustos ayında atmıştık. Bloklarımız hızla yükselmeye devam ediyor. Melikgazi, kentsel dönüşümde Türkiye'de öncü belediyelerden biri. Melikgazi'de yapmış olduğumuz rekor sayıda okul, kütüphane, sağlık merkezi, cami, sosyal tesis ve park var. Bunun yanında ilçemizde güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmak için birçok mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Kentsel dönüşüm yapılması gereken mahallelerimizin kalkınması ve geleceği için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Ömrünü tamamlamış eski binaları depreme dayanıklı sağlam, konforlu ve modern yaşam alanları haline getiriyoruz. 6 bloğu kapsayan 2. Etabımızda çalışmaları hızla yürüten müteahhit firmalarımıza ve emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika

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