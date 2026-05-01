Melikgazi'de kurban pazar yerleri için kayıtlar başlıyor

01.05.2026 10:21  Güncelleme: 10:22
Yaklaşan Kurban Bayramı için kurban pazarı hazırlıklarına başlayan Melikgazi Belediyesi, pazarda yer alacak esnaf için ön kayıt ve kesin kayıt tarihlerini belirledi.

Kurban satış yerlerinden faydalanmak isteyen esnaflar için, 4-8 Mayıs tarihleri arasında ön kayıt alınırken kesin kayıt işlemleri ise 11-12 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıkların başladığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlerini yapması için kurban pazar yerlerimizde tüm hazırlıklarımızı tamamlamak üzere çalışmalara başladık. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde 100 bin metrekare büyüklüğündeki kurban pazarımızda 5 yıldır vatandaşlarımız, temiz, konforlu ve nitelikli hizmet alıyor. Bu pazar yerimizde bir düzen, organize ve disiplin hakim. Kurban Bayramı vesilesiyle, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi ve Beştepeler bölgesinde kuracağımız kurban satış yerlerinde yer almak isteyen esnaflarımızın bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Kurban satış yerlerinden faydalanmak isteyen esnafımızın ön kayıt işlemleri için 4-8 Mayıs tarihleri arasında, 09.00 - 17.00 saatleri arasında 0352 252 18 90 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ön kayıt sürecinde en fazla 2 yer talep edilebilecek olup, başvuru yapan esnaflarımıza verilen ön kayıt sırasına göre çağrılarak kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Kesin kayıt işlemlerimiz ise 11 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00'da Mimarsinan Kurban Pazar Yerinde, işgaliye ücretlerinin yatırılması suretiyle ön kayıt sırasına göre çağrılarak yer teslimi yapılacak. Beştepeler Kurban Pazar Yeri için ise, 12 Mayıs Salı günü, Belediyemiz veznelerine şahsen başvurarak işgaliye ücreti yatırılması gerekiyor. Ardından saat 10.00'da Merkez Zabıta Amirliğinden ön kayıt sırasına göre çağrılarak kesin kayıt işlemleri tamamlanacak. Ayrıca Mimarsinan Kurban Satış Yerinde büyükbaş kesim kayıtları 0352 252 13 33 numaralı telefondan yapılacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

