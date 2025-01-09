Melikgazi'de Kuru Peyzaj Uygulaması ile Su Tasarrufu Sağlanıyor - Son Dakika
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Melikgazi'de Kuru Peyzaj Uygulaması ile Su Tasarrufu Sağlanıyor

Melikgazi\'de Kuru Peyzaj Uygulaması ile Su Tasarrufu Sağlanıyor

Melikgazi Belediyesi, küresel ısınma ile mücadele kapsamında ilçedeki kavşaklarda kuru peyzaj uygulamasını hayata geçirdi. Su tasarrufunu artırmayı hedefleyen bu yeni düzenlemeyle, çiçek ve çim yerine kuraklığa dayanıklı bitkiler ve taşlar kullanılarak estetik ve çevre dostu alanlar oluşturuluyor.

09.01.2025 14:37  Güncelleme: 14:38
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Küresel ısınma sorununa karşı ilçedeki kavşakların birçoğunda kuru peyzaj uygulamasını hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, çok su tüketen çiçek ve çim uygulaması yerine kuraklığa dayanıklı bitkiler ve dekoratif taşların kullanıldığı uygulama ile su tasarrufunu artırmayı hedefliyor.

Su tasarrufu ve estetik açıdan kavşaklarda yenileme yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak ilçede trafiği rahatlatmak ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla ihtiyaç olan yerlere kavşaklar yapıyoruz. Konforlu ve güvenli yollar yaparak ulaşımı rahatlatıyoruz. Yeni kavşaklar yaptığımız gibi bunun yanında ilçemizde bulunan bazı kavşakları yeniden dizayn ettik. İlçemizi daha estetik bir görünüme kavuşturmak için kavşaklarda peyzaj çalışmalarımız sürüyor. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı su kıtlığına karşı refüj ve kavşaklarda kuru peyzaj uygulaması yapıyoruz. Suyu etkin kullanmayı sağlayan kuru peyzaj çalışması, ilçenin bulvar ve caddelerdeki refüjler ile kavşaklarda uygulanıyor. Bu uygulama ile suyun gereksiz tüketimini önleyerek çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyoruz. Kuru peyzaj düzenlemesi, bitki örtüsü ve yeşil alanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlayarak su tasarrufunu artırmayı hedefliyor. Yapılan düzenleme ile kavşaklar, sadece trafik akışını düzenlemekle kalmayacak, aynı zamanda ilçedeki su kaynaklarının korunmasına da katkı sağlayacak. Dolayısıyla kazanan yine ilçemiz olacak" dedi.

Kuru peyzaj çalışması ile ilçeye birçok alanda kazanım sağlanacağını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "İlçemizde su kaynaklarını korumak, su kullanımını azaltmak, mevsimlik çiçek kullanımını en aza indirip kalıcı bitkiye geçip tasarruf etmek, yapılan yerlerin bakımı ve onarımı için işçilik maliyetlerini minimuma düşürmek amacındayız. Böylece hem zamandan hem işçilikten tasarruf ediliyor. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma bu güzel çalışma için teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de Kuru Peyzaj Uygulaması ile Su Tasarrufu Sağlanıyor - Son Dakika

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