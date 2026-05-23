Melikgazi\'de mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Melikgazi Belediyesi; yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahatlıkla ve huzur içinde mezarlık ziyareti yapabilmesi için ilçedeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaparak bayrama hazır hale getiriyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçemizdeki mezarlıklarda çevre düzenleme, temizlik ve bakım-onarım çalışmalarının rutin bir şekilde yapıldığını bununla birlikte bayramlarda ayrı bir titizlik gösterildiğini hatırlatarak şunları söyledi;

"Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızda olduğu gibi bizde de anlamlı bir telaş ve yoğunluk var. Mezarlıklar Müdürlüğümüz tarafından ilçemizde bulunan mezarlarda düzenli olarak yapılan ağaç budama, ot biçme, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları her bayram olduğu gibi bu bayram öncesinde de ayrı bir titizlikle yapılıyor. Böylece, mezarlıklarımızı vatandaşlarımızın bayram ziyaretlerine hazır hale getiriyoruz. Vatandaşların daha rahat bir ortamda kabir ziyareti yapması için gayret gösteren tüm ekiplerimize emekleri için teşekkür ederim. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun." - KAYSERİ