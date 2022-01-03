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Melikgazi'de Ulaşım Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Melikgazi'de Ulaşım Değerlendirme Toplantısı yapıldı

03.01.2022 12:29
Melikgazi'de Ulaşım Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirerek yapılacak çalışmaları masaya yatırdı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirerek yapılacak çalışmaları masaya yatırdı.

Her birim ile tek tek toplantı yaparak yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini hem de 2022 yılında yapılacak çalışmaları planladıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz ile değerlendirme toplantısı düzenledik. 2022 yılında yeni rekorları hep birlikte kırmaya hazırız. Güçlü envanterimiz, yeni yollarımız, kavşaklarımız, otoparklarımız ve en önemlisi uzman ekibimizle, örnek çalışmaları hayata geçiriyoruz. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma yoğun çalışmaları için teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde birçok insan çalışmazken biz bunu fırsat bilerek cadde ve sokaklarda çalışma yaptık. Asfaltın hammaddesi bitümü çok uyguna alarak pandemi döneminde 250 kilometre yol yaptık. Çok yoğun bir çalışma yaptığımız için rahat bir dönem geçirdik" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Personelimizin rahat çalışması için 50'nin üzerinde araç aldık. Yeni araçlarımızla Türkiye'nin en nitelikli hizmetini veren belediyesi olduğumuzu söyleyebilirim. Melikgazi'de dokunmadığımız mahalle kalmadı. Sadece Keykubat Mahallemizde 15 kilometrenin üstünde bir asfalt yol ve kaldırım çalışması yaptık. Havai hatların tamamını yerin altına aldık. Yol yapmadığımız mahalle kalmadı. 2021 yılında geçtiğimiz sene kırdığımız rekorun üstüne çıktık. 2022 yılında her türlü alt yapı planlamalarımız hazır. Yeni hizmetlerimizi ve çalışmalarımız vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bir de sadece Melikgazi'nin değil, Türkiye'nin en büyük sorunu otopark sorunu. Refah seviyesinin artmasıyla beraber araç sayısı da arttı. Özellikle ulaşım ve otoparkla ilgili çalışmalarımızla birlikte, Kayseri'nin trafiği rahatlamış olacak. 2022'de yapacağımız çalışmaların hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de Ulaşım Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Melikgazi'de Ulaşım Değerlendirme Toplantısı yapıldı

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Mustafa Palancıoğlu, Pandemi, Kayseri, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'de Ulaşım Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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