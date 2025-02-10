Melikgazi'den Emeklilere Yeni Sosyal Yaşam Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi'den Emeklilere Yeni Sosyal Yaşam Merkezi

Melikgazi\'den Emeklilere Yeni Sosyal Yaşam Merkezi

Melikgazi Belediyesi, İldem Bölgesi'nde emekli vatandaşların sosyalleşebileceği ve vakit geçirebileceği 'Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'ni hayata geçiriyor. 260 metrekare kapalı alan ve 110 metrekare açık alan sunacak olan merkez, emeklilere nitelikli bir yaşam alanı sağlayacak.

10.02.2025 10:36  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi; İldem Bölgesi'ne emekli vatandaşların bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir merkez kazandırıyor.

Gesi Fatih Mahallesi'nde yer alan AVM yanına yapılacak olan 'İldem Merkez Eski Çınarlar Yaşam Merkezi' ile emekli vatandaşlar, hem keyifli vakit geçirebilecek hem de sosyalleşebilecek. Her yaştan vatandaşın ihtiyacına hitap edebilecek hizmetlerin mimarı Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç ve isteklerine yönelik projeleri hayata geçiriyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, emeklilerimize yönelik onlarca proje Melikgazi'mizle buluştu. Melikgazi'mizde 7'den 70'e biz bir bütünüz. İldem, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerimizden biri. İldem Bölgemizde şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz Akıl Küpü Kütüphaneleri, İkinci Bahar Evi, aile sağlık merkezi, park, cami, ağaçlandırma, yol yapım çalışmaları, kaldırım çalışmaları, park yenileme çalışmalarımızla hizmet sağladık. Şimdi emeklilerimiz için yeni bir çalışmaya başlıyoruz. Gesi Fatih Mahallesi'nde Ebu Bekir Cami ve İldem AVM yanında hayata geçireceğimiz Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'mizde emekli vatandaşlarımız sosyalleşebilecek, keyifli zaman geçirebilecek. 260 metrekare kapalı alanı, 110 metrekare açık alanıyla nitelikli bir yaşam merkezi vatandaşlarımızla buluşmuş olacak. Vatandaşlarımızın hayır duasını alacak, yüzlerini güldürecek hizmetlerimizi hayata geçirmek için canla başla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Belediye, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi'den Emeklilere Yeni Sosyal Yaşam Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:40 Ankara’da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı
13:36 Herkes bu videoyu paylaşıyor Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:50:14. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi'den Emeklilere Yeni Sosyal Yaşam Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.