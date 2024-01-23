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Melikgazi Meslek Edindirme Kursları MELMEK'te 2023 yılında 30 bin kursiyere eğitim verildi - Son Dakika
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Melikgazi Meslek Edindirme Kursları MELMEK'te 2023 yılında 30 bin kursiyere eğitim verildi

Melikgazi Belediyesi, 2023 yılında 30 bin vatandaşa farklı branşlarda kurslar düzenleyerek meslek edindirme imkanı sağladı. Kurslara yoğun ilgi olduğunu belirten Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kursiyerlere iş ve yaşam becerileri kazandırdıklarını ve aynı zamanda MEB onaylı sertifika verdiklerini söyledi.

Melikgazi Meslek Edindirme Kursları MELMEK\'te 2023 yılında 30 bin kursiyere eğitim verildi
23.01.2024 - 16:29,  Güncelleme: 16:32
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Melikgazi'de birçok vatandaşın kurs aldığı Melikgazi Meslek Edindirme Kursları MELMEK'te 2023 yılında 30 alan ve 150 branşta yaklaşık 30 bin kursiyere eğitim verildi.

Meslek Edindirme Kursları ile farklı branşta kurslar açarak vatandaşların ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için imkan sağlayan Melikgazi Belediyesi 2023 yılında 30 bin vatandaşa hizmet sağladı. Pek çok mahallede açılan kurslara vatandaşlardan yoğun rağbet geldiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Sosyal belediyecilik anlayışı istikametinde her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere yönelik sanat, spor ve meslek edindirme kursları düzenlemeye devam ediyoruz. Toplumun her kesimine yönelik hizmetlerimizle fırsat eşitliği oluşturuyoruz. 2023 yılında MELMEK kurslarımızdan 30 alan 150 branşta 30 bin kişi hizmet aldı. Meslek edindirme kursları ile vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımlarını artırıyoruz. Alanında uzman eğiticilerimiz eşliğinde açılan kurslarımız hem keyifli verimli vakit geçirme hem de öğrenme imkanı sunuyor. Vatandaşlarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda, onlara iş ve yaşam becerileri kazandıracak kurslara da ağırlık vermekteyiz. Kurslarımız bu yıl da yoğun ilgi görerek çok sayıda başvuru yapıldı. Kurs sayısını arttırarak bu sosyal hizmetimizi daha çok vatandaşımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendiren kursiyerlerimiz, aynı zamanda meslek sahibi olarak aile bütçelerine katkı sağlama imkanı da elde ediyor. Aynı zamanda kurslarımızın sonunda kursiyerlerimize MEB onaylı kurs sertifikası veriyoruz. Çocuklarımıza, kadınlarımıza ve toplumun her kesime yönelik açtığımız kurslarımızdan ihtiyacı olan herkesin faydalanmasını istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Mustafa Palancıoğlu, Eğitim, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Meslek Edindirme Kursları MELMEK'te 2023 yılında 30 bin kursiyere eğitim verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melikgazi Meslek Edindirme Kursları MELMEK'te 2023 yılında 30 bin kursiyere eğitim verildi - Son Dakika
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