Melikgazi Salça Kaynatma Günleri 4 Ağustos\'ta Başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de gelenek haline getirdiği ve ilçenin 3 farklı noktasında gerçekleştirilen 'Melikgazi Salça Kaynatma Günleri'nin 4 Ağustos'ta başlayacağını hatırlattı.

Salça Kaynatma Günleri'ne tüm Melikgazili vatandaşları davet eden Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak yıllardır gerçekleştirdiğimiz ve büyük beğeni alan Salça Kaynatma Günlerini bu sene de 4 Ağustos Pazartesi günü başlatıyoruz. 3 farklı bölgede salça kaynatma günleri yapıyoruz. Belediyemizin belirlediği alanlarda yapılan Melikgazi Salça Kaynatma etkinliği, is, koku, duman ve çevre kirliliğini önleyerek vatandaşların mağduriyetini de önlüyor. Vatandaşlar tarafından oldukça sevilen salça kaynatma günlerimize her yıl binlerce aile katılıyor. Melikgazi'de üç farklı mahallede gerçekleştireceğimiz Salça Kaynatma Günleri'nin ilki Belsin Kocatepe'de 04-14 Ağustos günleri, ikincisi Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi'nde, 15-21 Ağustos tarihlerinde, üçüncüsü ise 22 Ağustos-07 Eylül tarihleri arasında Mimarsinan Evliyalar Parkı'nda yapılacak. 24 saat 3 vardiya hizmet veriyoruz. Alanda domates satışından, tuza, oduna ve kazana kadar halkımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında kolaylık sağlıyoruz. 04 Ağustos'ta başlayacak olan 'Salça Kaynatma Günleri' hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın hafta içi saat 08.30-17.30 arasında 05013872522 numaralı telefonu arayarak randevu alması gerekiyor. Tüm ekip arkadaşlarıma bu özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ