Melikgazi Şube Başkanı Mükremin Çepni, Kızılay Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melikgazi Şube Başkanı Mükremin Çepni, Kızılay Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı oldu

Melikgazi Şube Başkanı Mükremin Çepni, Kızılay Kayseri Şubesi\'nin yeni başkanı oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin istifasıyla boşalan koltuğa Melikgazi Şube Başkanı Mükremin Çepni getirildi. Çepni'nin başkanlığını yaptığı Melikgazi Şubesi kapatılarak faaliyetleri Kayseri Şubesi bünyesine alındı.

Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin istifasının ardından yeni şube başkanı belli oldu. Kayseri Melikgazi Kızılay Şube Başkanı Mükremin Çepni yeni Kayseri Şube Başkanı oldu. Elektrik-elektronik mühendisi olan Çepni başta Kızılay olmak üzere sivil toplum örgütlerindeki tecrübesiyle de tanınıyor.

Türk Kızılayı Kayseri Şubesi'nde bayrak değişimi tamamlandı. Eski Başkan Cafer Beydilli'nin istifası ile boşalan koltuğa, yine bir Kızılaycı olan Melikgazi Şube Başkanı Mükremin Çepni getirildi. Mükremin Çepni'nin başkanlığını yaptığı Melikgazi Şubesi ise kapatılarak, yürüttüğü faaliyetler Kayseri Şubesi bünyesine alındı.

Kızılay Melikgazi Şube Başkanı olan Mükremin Çepni, başta Kızılay olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaki tecrübesi ile tanınıyor. Elektrik-Elektronik Mühendisi olan Çepni 1963 Kayseri doğumludur. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan Çepni iyi derecede İngilizce bilmektedir. Enerji sektöründe yaklaşık 40 yıllık mesleki deneyime sahip olan Mükremin Çepni kamu ve özel sektörde üst düzey yöneticilik tecrübesinin yanı sıra sivil toplum ve insani yardım alanlarında aktif görev üstlenmektedir.

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Kızılay, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Şube Başkanı Mükremin Çepni, Kızılay Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

16:11
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
15:43
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı
15:39
Bursa’da tüyleri diken diken eden anlar Fonda yine o müzik var
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 16:43:26. #7.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Şube Başkanı Mükremin Çepni, Kızılay Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement