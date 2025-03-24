Memurlar Arasındaki Eşitsizlik İçin Kanun Değişikliği Çağrısı - Son Dakika
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Memurlar Arasındaki Eşitsizlik İçin Kanun Değişikliği Çağrısı

Memurlar Arasındaki Eşitsizlik İçin Kanun Değişikliği Çağrısı

Eğitim Gücü-Sen, memurlar arası eşitsizliğin giderilmesi için acil kanun değişikliği talep etti.

24.03.2025 14:54
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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Resul Partici, "Aynı işi yapan memurlar arasında böylesine büyük bir eşitsizlik kabul edilemez. Bu durumun düzeltilmesi ve tüm memurların haklarının korunması için acil olarak kanun değişikliği yapılması gerekmektedir" dedi.

Eğitim Gücü-Sen Genel Başkan Yardımcısı Resul Partici, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun devlet memurları için sorun olduğuna işaret etti.

"Mağduriyetlerin çözüm noktası, yapılacak kanuni düzenlemelerdir"

Kanunun, devlet memurlarının sosyal güvenlik haklarında ciddi bir eşitsizlik oluşturduğuna vurgu yapan Partici, "2008 öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılmış ve emeklilik hakları büyük ölçüde farklılaşmıştır. Zaten kendi içinde eşitsiz kategorilere ayrılmış memurlar, emeklilik hakkı noktasında da mağduriyet yaşamaktadır. 2008 öncesi göreve başlayan memurlar, emeklilik hakları açısından 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi iken, 2008 sonrası göreve başlayanlar 5510 Sayılı Kanun'a tabi tutulmuştur. Bu durum, emekli aylığı ve ikramiyesi gibi önemli konularda büyük farklılıklara yol açmıştır. Bu mağduriyetlerin çözüm noktası, yapılacak kanuni düzenlemelerdir" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse yaptığı aynı işten dolayı farklı ücret alamaz"

Prim esas kazançlardaki farklılıklar, makam, görev, temsil tazminatlarının ödenmemesi, ek gösterge sisteminin dezavantajlı olması, aylık bağlama oranının düşük olması, ortalama aylık kazanç uygulamasının dezavantajlı olması gibi konuların memurlar aleyhine sonuçlandığına değinen Partici, "Bu durum, aynı işi yapan, aynı statüye sahip ve aynı yükümlülükleri olan memurlar arasında büyük bir adaletsizlik oluşturmaktadır. Anayasanın 10'uncu maddesindeki eşitlik ilkesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesindeki ayrımcılık yasağına açıkça aykırıdır. Ayrıca, Anayasanın 60'ıncı maddesinde düzenlenen "sosyal güvenlik hakkı" da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Hiç kimse yaptığı aynı işten dolayı farklı ücret alamaz, almamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Acil olarak kanun değişikliği yapılması gerekmektedir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a seslenen Partici, "Tespit ettiğimiz sorunlara ilişkin çözümler açık ve son derece nettir. Dile getirdiğimiz çözüm önerileri, memurlar arasındaki emeklilik ayrımcılığını ve hak kaybını çözecektir. 5510 Sayılı Kanun'un devlet memurları açısından yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Tüm memurlar arasında emeklilik haklarında eşitlik sağlanmalıdır. 5510 Sayılı Kanun'dan dolayı mağdur olan memurların hakları korunmalıdır. Sonuç olarak, aynı işi yapan memurlar arasında böylesine büyük bir eşitsizlik kabul edilemez. Bu durumun düzeltilmesi ve tüm memurların haklarının korunması için acil olarak kanun değişikliği yapılması gerekmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memurlar Arasındaki Eşitsizlik İçin Kanun Değişikliği Çağrısı - Son Dakika

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