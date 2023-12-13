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Menderes Belediyesi Cüneytbey Mahallesi'ne yeni yeşil alan kazandırdı - Son Dakika
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Menderes Belediyesi Cüneytbey Mahallesi'ne yeni yeşil alan kazandırdı

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Cüneytbey Mahallesi'nde çamur ve bataklık olan alan peyzaj düzenlemesiyle yenilendi. 1238 metrekarelik alana ağaçlar, çit bitkileri ve mevsimlik çiçekler dikildi. Ayrıca trafo boyanarak kötü görünümü düzeltildi. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Menderes Belediyesi Cüneytbey Mahallesi\'ne yeni yeşil alan kazandırdı
13.12.2023 - 10:04,
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Menderes Belediyesi tarafından Cüneytbey Mahallesi'ne yeni yeşil alan kazandırıldı.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Cüneytbey Mahallesi'nde yıllardır çamur ve bataklık durumda olan alan peyzaj düzenlemesi ile yeni yüzüne kavuştu. Cüneytbey Mahallesi 636 sokakta Türk Telekom deposunun yanındaki boş alanda gerçekleştirilen çalışma ile 1238 metrekarelik alana 8 adet ağaç, 30 çit bitkisi, 250 adet mevsimlik çiçek dikildi. Çimlendirme çalışmasının yapıldığı, yürüyüş alanının ve bankların kazanıldığı alanda yer alan trafo da boyanarak kötü görünüme son verildi.

DEĞİŞİM SÜRECEK

İlçenin çehresini değiştirecek çalışmalara imza attıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Menderes'imizin dört bir yanında yaptığımız çalışmalar ile ilçemizi yeni görünüme kavuştururken, yeni yeşil alanları da kazandırmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz Cüneytbey Mahallesi'nde yıllardır atıl halde ki alanda peyzaj düzenleme çalışmalarını tamamladı. Herkesin keyifle vakit geçireceği yeni bir alanı Menderes'imiz kazanmış oldu. Gerçekleştireceğimiz bu tür çalışmaları ile güzel ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Menderes Belediyesi Cüneytbey Mahallesi'ne yeni yeşil alan kazandırdı - Son Dakika
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