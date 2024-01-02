Menderes Belediyesi Kuyucak Mahallesi\'nde yol yapım çalışmalarını tamamladı

Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları kapsamında Kuyucak Mahallesi'nde kilit parke çalışmaları gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Kuyucak Mahallesi 7752 sokakta kilit parke çalışmaları gerçekleştirildi. Bin metrekare alanda yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni yol hizmete açıldı.

YOLLAR YENİLENECEK

Çalışmalar hakkında bilgi veren Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, " İlçemizin dört bir noktasında yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan noktalarda gerek asfalt gerek kilit parke gerekse de üretim yollarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kuyucak Mahallemizde de kilit parke çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İlçemiz genelinde yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz. Menderes'imizde bozuk yol kalmayıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.