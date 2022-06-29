Menderes Belediyesi'nden Çiftçiye Yeni Üretim Yolları - Son Dakika
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Menderes Belediyesi'nden Çiftçiye Yeni Üretim Yolları

29.06.2022 11:41
Menderes Belediyesi'nden Çiftçiye Yeni Üretim Yolları

Menderes Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüğü çalışmalarla ilçede üretim yolları açmaya devam ediyor. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, çalışmalarla ilgili olarak, “Söz verdiğimiz gibi üretime, üreticiye ve tarıma desteğimiz daima sürecek” dedi.

Menderes Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüğü çalışmalarla ilçede üretim yolları açmaya devam ediyor. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, çalışmalarla ilgili olarak, "Söz verdiğimiz gibi üretime, üreticiye ve tarıma desteğimiz daima sürecek" dedi.

Menderes Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Görece, Çile, Oğlananası, Karakuyu ve Bulgurca Mahalleleri'nde yeni üretim yolları açılarak çiftçinin hizmetine sunuldu.

"ÜRETİM YOLLARIYLA ÇİFTÇİMİZ RAHAT BİR NEFES ALACAK"

İlçeye kazandırılan üretim yollarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Kayalar, "Menderes Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli şekilde hayata geçirdiğimiz üretim yollarıyla çiftçimiz ürüne ulaşma konusunda rahat bir nefes alacak. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, Görece, Çile, Oğlananası, Karakuyu ve Bulgurca mahallelerimizde üretim yollarımızı tamamlayarak çiftçimizin hizmetine açtık. Büyükşehir Belediyemizle koordineli çalışmalarımızla ilçemizin genelinde üretim yolları kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Menderes Belediyesi'nden Çiftçiye Yeni Üretim Yolları - Son Dakika

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