Menderes Belediyesi soruşturmasında avukat E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi

(İZMİR) - Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat E.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, avukat E.G., 9 Eylül'de yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında E.G.'nin, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan, tutuklu Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile WhatsApp yazışmaları yaptığı tespit edildi. Elde edilen bulgularda E.G.'nin, "Kuruçaylar" olarak anılan suç örgütü tarafından İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği iddiasına ilişkin tespitlerin de dosyada yer aldığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Gürcü, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gürcü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.