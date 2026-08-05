Menderes Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menderes Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez gözaltına alındı

Menderes Belediyesi\'ne operasyon... Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez gözaltına alındı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, MİT, emniyet ve JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla saklandığı adreste gözaltına alındı. Böylece gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin tamamı yakalandı.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, MİT, Emniyet İstihbarat birimleri ve JASAT ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alındı. Böylece soruşturmada gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin tamamı gözaltına alınmış oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarına ilişkin Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

4 Ağustos'ta gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez'in da gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar SÖNMEZ, saklandığı adreste gerçekleştirilen müşterek çalışma neticesinde yakalanmıştır. Şüpheli; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda gözaltına alınmış olup, adli işlemleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, JASAT, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menderes Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar
Antarktika’daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı
Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı
Ankara’da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti Ankara'da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti
Fethiye’de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi Fethiye'de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi
Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı

19:48
Fenerbahçe’nin Sturm Graz maçı 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i belli oldu
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
18:55
MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
17:49
Victor Osimhen’i transferde şoke edecek gelişme
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 20:28:01. #7.12#
SON DAKİKA: Menderes Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.