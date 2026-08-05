Menderes Belediyesi\'ne operasyon... Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez gözaltına alındı

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, MİT, Emniyet İstihbarat birimleri ve JASAT ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alındı. Böylece soruşturmada gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin tamamı gözaltına alınmış oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarına ilişkin Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

4 Ağustos'ta gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez'in da gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar SÖNMEZ, saklandığı adreste gerçekleştirilen müşterek çalışma neticesinde yakalanmıştır. Şüpheli; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda gözaltına alınmış olup, adli işlemleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.