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Menderes Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki refüjler yenilendi - Son Dakika
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Menderes Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki refüjler yenilendi

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde yer alan refüjlerde peyzaj çalışması yapıldı. İbrahim Turan Caddesi'nde bulunan iki refüj yenilendi. Çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Menderes Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki refüjler yenilendi
22.12.2023 - 10:57,
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Menderes Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yer alan refüjler yenilendi.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde yer alan refüjlerde peyzaj çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile ilçe merkezinden Menderes Devlet Hastanesine giden yol üzerinde İbrahim Turan Caddesi'nde yer alan iki refüj yenilendi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Menderes'in gelişimi ve değişimi için önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Kent estetiğimize değer katacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçe merkezimizden hastaneye giden yol üzerinde İbrahim Turan Caddesinde yer alan refüjlerimizi peyzaj çalışmamız ile yeniledik. Menderes'imizin her noktasını yenilemeye, görsel güzellikler katmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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