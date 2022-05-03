Menderes Çifti, Aydın enginarına değer kattı, - Son Dakika

Türkiye'nin en yoğun enginar üretiminin yapıldığı Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi'nde enginar üretimi sıradan çiftçilerin bir uğraşı değil diplomalı mühendislerin işi oldu. Üniversite eğitimini Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret üzerine tamamlayan Mürşide Menderes ile eşi Bilgisayar Mühendisi Cafer Menderes devlet memurluğundan vazgeçip enginar tarlalarında mesai yapmaya başladılar.

Eşi Cafer Menderes ve kardeşi Ahmet Çelik ile birlikte Aydın enginarına değer katan Mürşide Menderes bir yandan enginar üretimi yaparken diğer yandan da Aydın enginarını başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtıyor. Kurduğu e-ticaret sistemi ile enginarla birlikte adeta şifa dağıtan Mürşide Menderes çevresine de örnek oluyor.

Ağustos sonundan Eylül ortalarına kadar dikilen enginarlardan 'Sakız enginarı' Kasım ve Aralık aylarında, 'Bayrampaşa enginarı' ise bahar mevsiminde hasat ediliyor. Karaciğer dostu olarak bilinen enginarın hasat dönemine girilmesi ile birlikte yemyeşil enginar bahçelerinde hummalı çalışmalara başlandı. Enginar tarlalarında ter döken Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret mezunu Mürşide Menderes, enginar sevdası ile diğer üreticilerden ayrılıyor. Çok sevdiği enginar uğruna devlet memurluğundan vazgeçerek bilgisayar mühendisi eşi Cafer Menderes ile enginar üreticisi erkek kardeşi Ahmet Çelik ile üretim yapan Mürşide Menderes kurdukları e-ticaret sistemi ile sosyal medya üzerinden Aydın enginarını Tüm Türkiye'ye gönderiyor.

"5 bin hektarın üzerinde enginar ekimi yapılıyor"

Sabah saatlerinde enginar işçileri ile birlikte tarlaya gelerek özenle enginarları toplayan Mürşide Menderes, "Aydın'ın Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin hektarın üzerinde enginar ekimi yapılıyor. Bu mahallenin neredeyse tamamı geçimini enginardan sağlıyor. Babam da uzun süre enginar üreticiliği yaptı. Erkek kardeşim de bu işi babamdan devralarak enginar üretimi yapıyor. Hep enginar ile iç içeydim ve yıllardır severek tüketiyorum. Üniversite öğrenimimin ardından devlet memurluğuna başladım. Ancak bu iş her zaman aklımdaydı ve sevdiğim, bildiğim işi yapmak için harekete geçtim. Çalıştığım kurumdan ücretsiz izin alarak bu işe başladım. Sağ olsun eşim de bana çok büyük destek oluyor. Hasat dönemlerinde sabahın erken saatlerinde tarlaya gelerek enginarları topluyoruz. Sonra bu enginarlar işletmemize gidiyor. Orada da soyularak çanağını çıkartıyoruz. Çanak enginar olarak hazırlıyoruz" dedi.

E-ticaret üzerinden Türkiye'ye yayılıyor

Özenle hazırlanan enginarları kurdukları e-ticaret sistemi üzerinden kurdukları 'Aydın Yöresel Ürünler' isimli sosyal medya hesabından vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Menderes, "Kamu kurumda çalışıyorken, enginar sevdasına işimize elveda dedik. Eşim bilgisayar mühendisi kardeşim de üretici. Kardeşim üreticiliği, ben pazarlamacılığını eşim de teknik olarak alt yapıyı oluşturan bilgisayar mühendisi olarak üçümüz el ele vererek e-ticarete başladık. Enginarlarımızın internet üzerinden satışını gerçekleştiriyoruz. Talep eden restoranlara, marketlere de gönderiyoruz. Bunun yanında toptan satış da yapıyoruz" diye konuştu.

"Tarladan gelen enginarlar usta eller tarafından soyuluyor"

Enginarların tarladan toplandıktan sonra işletmeye getirildiğini ve burada da soyularak çanaklarının çıkartıldığını belirten Menderes, "Enginarlar tarladan toplanarak işletmemize geliyor. Burada da usta eller tarafından soyularak çanakları çıkartılıyor. Sonrasında da içleri çıkartılarak sevkiyata hazır hale getiriliyor. Talebe göre 15, 30 ve 50'lik olmak üzere bidonların içerisine koyuyoruz. Limon ve tuz bulunan özel suyu da bidonun içerisine koyuyoruz. Son olarak da hazırladığımız enginarları Türkiye'nin 81 iline kargo yolu ile gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uzmanlar haftada 2 kez tüketilmesini öneriyorlar"

Enginarın insan sağlığına faydalı olduğunu ve uzmanlar tarafından haftada 2 kez tüketilmesinin tavsiye edildiğini belirten Menderes, "Enginarın karaciğer dostu olduğunu bilmeyen kalmadı. Uzmanlar da özellikle insan sağlığına yararlı olan enginarın haftada en az 2 kez tüketilmesini öneriyorlar. Bu sebze tam bir şifa deposu" dedi.

"Enginar etten daha değerli bir ürün"

Enginarın etten daha değeli bir ürün olduğunu ifade eden enginar üreticisi Ahmet Çelik ise şunları söyledi; "Yaklaşık 15 yıldır enginar üreticisiyiz. Kendi arazilerimizin yanı sıra kiraladığımız arazilerde de enginar yetiştiriyoruz. Bu işi babamızdan devraldık ve gittiği yere kadar da götüreceğiz. Üretimde sıkıntı yaşıyoruz, ama biz durmayacağız ve üretmeye devam edeceğiz. Enginar yıldan yıla adını daha da duyurarak pazarını genişletiyor. Bana kalırsa enginar etten daha değerli bir ürün. Lezzet olarak da bu sebzenin üzerinde tat tanımam. Bu sebzenin artık gıdadan ziyade sağlık açısından da değeri de büyük. Karaciğere çok faydası var. Enginar, sağlık ve şifa kaynağı." - AYDIN