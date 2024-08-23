Menderes'te hobi bahçeleri yıkılıyor - Son Dakika
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Menderes'te hobi bahçeleri yıkılıyor

Menderes\'te hobi bahçeleri yıkılıyor

Menderes Belediyesi tarafından tarım arazilerine zarar veren hobi bahçelerinin yıkımına başlandı. İlk etapta 156 adet yapı yıkılacak.

23.08.2024 12:10  Güncelleme: 12:13
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Menderes'te hobi bahçeleri yıkılıyor

İZMİR - Menderes Belediyesi tarafından tarım arazilerine zarar veren hobi bahçelerinin yıkımına başlandı.

Menderes Belediyesi tarafından ruhsatsız ve izinsiz olarak yasalara aykırı olarak inşa edildiği belirlenen, mühürlenmiş, adli süreci tamamlanmış, yıkım kararı alınan hobi bahçelerinin yıkımına başlandı.

İlk etapta 156 adet yapı yıkılacak

Menderes Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edildiği gerekçesiyle 156 adet yapı için yıkım kararı alındı. Kararla ilgili yıkım uyarısının yapılacağı taraflara da tebliğ edildi. Tamamlanan prosedürlerin ardından yıkım işlemine başlandı.

"Hobi bahçesi almayın"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, " Ne yazık ki hobi bahçeleri uygulaması amacı dışına çıkmış durumda ve tarım alanlarına zarar vermekte. Göreve geldiğimiz zaman yapmış olduğumuz açıklamaların başında da vatandaşlarımızın hobi bahçesi almaması geliyordu. Bu konuda da gerekli uyarılarımızı yapmış, yıkım kararı alınan tüm hobi bahçelerinin de yıkılacağını açıklamıştık. Geldiğimiz noktada ilk etapta 156 adet yapının yıkım kararı çıktı. Bu konuda da gereğini yapıyoruz. Tarım arazilerimizin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Yıkım kararı alınan tüm yapılar yıkılacak. Buradan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum, lütfen hobi bahçesi almayın, suça ortak olmayın." dedi.

Kaynak: İHA

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