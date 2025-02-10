Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali

Geniş Video İzle

Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'nda kar festivali Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: "Gönlümüz geniş, imkanlarımız çok iyi, o nedenle güzel bir belediyecilik hizmeti de veriyoruz" Ordu'nun menderesleri ile ünlü Aybastı Perşembe Yaylası'nda kar festivali düzenlendi.

10.02.2025 12:58  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'nda kar festivali

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: "Gönlümüz geniş, imkanlarımız çok iyi, o nedenle güzel bir belediyecilik hizmeti de veriyoruz"

ORDU - Ordu'nun menderesleri ile ünlü Aybastı Perşembe Yaylası'nda kar festivali düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve geldikleri günden bu yana yayla festivallerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bizim gönlümüz geniş, imkanlarımız çok iyi, o bakımdan huzur içinde, güzel bir belediyecilik hizmeti de veriyoruz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in '3 ay değil 12 ay Ordu' sloganıyla Ordu'da dört mevsim dolu geçiyor. Yaz aylarında turistlerin ilgi odağı olan Ordu yaylaları, kış aylalarında da Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen festivallerle ilgiyi üstüne çekiyor. Bu kapsamda Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan ve menderesleri ile ünlü olan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kar festivali düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı festival renkli görüntüler yaşandı. Festivalde, kızak, kano, kar güreşleri, mehter gösterisi ve kardan adam yarışmaları düzenlendi, şehitler için metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş yapıldı.

"Ordu'yu 12 ay yaşayın"

Ordu'da kar festivallerinin yaygınlaştırılması ile yaylalara olan ilgilinin arttığının altını çizen Başkan Güler, menderesler diyarı Aybastı'da yapılan kar festivalinin her geçen gün daha da ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Güler, "6 bin şehidimizin verildiği bu noktada bulunmak bizim için ayrı bir öneme sahip. Atalarımızın bizlere emaneti olan bu yaylalarımızı en iyi şekilde koruyup kollayacağız. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz göreve geldiğimizde Perşembe Yaylamızda kış festivali yapılmıyordu. Yaptığımız çalışma neticesinde şimdi yaylalarımızın hemen hemen hepsinde kar festivalleri yapılıyor. Bugün burada da güzel bir kar var. Beyaz örtünün tadını çıkartın" diye konuştu.

Başkan Güler, il genelinde güzel bir belediyecilik hizmeti vermek adına çalıştıklarına dikkat çekerek, "Bizim gönlümüz geniş, imkanlarımız çok iyi, o bakımda huzur içinde, güzel bir belediyecilik hizmeti de veriyoruz. Patates, pancar ve diğer yöresel ikramlarımız ile karın keyfini doyasıya çıkartın. Sizleri burada görmek bizleri mutlu etti. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Çok güzel bir organizasyon"

Festivale katılan vatandaşlar, yaylaların tanıtıldığı bu etkinliklerin her kış sezonunda yapılması gerektiği söylediler. Kar yağışının kendileri için eğlenceye dönüştürüldüklerini ifade eden vatandaşlar, "Memleketimiz adına yapılan çok güzel bir etkinlik. Ailemiz, eşimiz, dostumuz ile geldik. Aybastı zaten görülmesi gereken bir yer. Etkinlik ve organizasyon çok iyi. Herkes gayet eğlendi. Çok güzel bir ortam hazırlanmış. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Yaylası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Festival, Perşembe, Aybastı, Yerel, Ordu, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:33:21. #1.13#
SON DAKİKA: Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.