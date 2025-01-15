Menemen Belediyesi'nden Gençlere Ücretsiz Hazırlık Kursu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Menemen Belediyesi'nden Gençlere Ücretsiz Hazırlık Kursu

Menemen Belediyesi\'nden Gençlere Ücretsiz Hazırlık Kursu

Menemen Belediyesi, polislik ve spor alanında kariyer hedefleyen gençlere yönelik POMEM ve BESYO yetenek sınavlarına hazırlık amacıyla ücretsiz kurslar düzenliyor. Başkan Aydın Pehlivan, gençlerin kariyer planlamalarına destek verdiklerini belirtti.

15.01.2025 12:56  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Belediyesi, polislik veya spor alanında kariyer planlayan gençlere yönelik POMEM ve BESYO yetenek sınavlarına hazırlanmaları amacıyla ücretsiz hazırlık kursu açtı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Yazılı sınavlar için MEBGEM'de ücretsiz eğitim verdiğimiz gençlerimizi, fiziki performansa dayanan uygulama sınavlarında da yalnız bırakmadık. Kariyer planlamalarına biz de yanlarında olmak istedik. Kurslarımıza katılacak öğrencilerimize şimdiden tüm sınavlarında başarılar diliyorum." dedi.

Menemen Belediyesi, polis olarak asayiş ve vatan savunmasında yer almak isteyen gençler ile sporcu, beden eğitimi öğretmeni ya da antrenör olmak isteyen gençlerin hayallerine giden yola destek vermek için harekete geçti. Bu kapsamda kariyer planlamasının odağına (Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM PMYO) ile üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulunu (BESYO) yerleştiren gençler için Menemen Belediyesi tarafından ücretsiz hazırlık kursu açıldı.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin, ücretsiz kurslardan yararlanmak adına Kent-2 Spor Salonu, Gölpark Spor Salonu ve Halil Alkaya Kapalı Pazaryeri'nin ikinci katında bulunan kayıt ofislerine gitmeleri gerekecek. Detaylı bilgi isteyenlerse 444 08 80 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi alabilecekler. Dersler Koyundere ve Gölpark Spor Salonlarında gerçekleştirilecek.

"Gençlerimizin yanındayız"

Yeni kurslarla birlikte Menemen Belediyesi'nin eğitime verdiği önemin bir kez daha pekiştiğini dile getiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Yazılı sınavlar için MEBGEM'de eğitim verdiğimiz gençlerimizi, fiziki performansa dayanan yetenek sınavlarında da yalnız bırakmayarak, kariyer planlamalarına destek veriyoruz. Ücretsiz kurslarımıza katılacak öğrencilere, şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum. Umarım bu kurslarımız sonrası hayal ettikleri okulları kazanan öğrencilerimizden olimpiyat madalyalı sporcular ve Menemen'imizi gururlandıracak nice kahraman polisler yetişecektir." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Menemen Belediyesi, Yerel Haberler, Aydın Pehlivan, Menemen, Eğitim, Yerel, Yaşam, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menemen Belediyesi'nden Gençlere Ücretsiz Hazırlık Kursu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:54:05. #1.13#
SON DAKİKA: Menemen Belediyesi'nden Gençlere Ücretsiz Hazırlık Kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.