Menemen Belediyesi\'nden Gençlere Ücretsiz Hazırlık Kursu

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Menemen Belediyesi, polislik veya spor alanında kariyer planlayan gençlere yönelik POMEM ve BESYO yetenek sınavlarına hazırlanmaları amacıyla ücretsiz hazırlık kursu açtı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Yazılı sınavlar için MEBGEM'de ücretsiz eğitim verdiğimiz gençlerimizi, fiziki performansa dayanan uygulama sınavlarında da yalnız bırakmadık. Kariyer planlamalarına biz de yanlarında olmak istedik. Kurslarımıza katılacak öğrencilerimize şimdiden tüm sınavlarında başarılar diliyorum." dedi.

Menemen Belediyesi, polis olarak asayiş ve vatan savunmasında yer almak isteyen gençler ile sporcu, beden eğitimi öğretmeni ya da antrenör olmak isteyen gençlerin hayallerine giden yola destek vermek için harekete geçti. Bu kapsamda kariyer planlamasının odağına (Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM PMYO) ile üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulunu (BESYO) yerleştiren gençler için Menemen Belediyesi tarafından ücretsiz hazırlık kursu açıldı.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin, ücretsiz kurslardan yararlanmak adına Kent-2 Spor Salonu, Gölpark Spor Salonu ve Halil Alkaya Kapalı Pazaryeri'nin ikinci katında bulunan kayıt ofislerine gitmeleri gerekecek. Detaylı bilgi isteyenlerse 444 08 80 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi alabilecekler. Dersler Koyundere ve Gölpark Spor Salonlarında gerçekleştirilecek.

"Gençlerimizin yanındayız"

Yeni kurslarla birlikte Menemen Belediyesi'nin eğitime verdiği önemin bir kez daha pekiştiğini dile getiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Yazılı sınavlar için MEBGEM'de eğitim verdiğimiz gençlerimizi, fiziki performansa dayanan yetenek sınavlarında da yalnız bırakmayarak, kariyer planlamalarına destek veriyoruz. Ücretsiz kurslarımıza katılacak öğrencilere, şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum. Umarım bu kurslarımız sonrası hayal ettikleri okulları kazanan öğrencilerimizden olimpiyat madalyalı sporcular ve Menemen'imizi gururlandıracak nice kahraman polisler yetişecektir." diye konuştu. - İZMİR