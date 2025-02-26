Menemen Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Temizlik Desteği

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Menemen Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilere yönelik ev temizliği ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, belirlenen hanelere giderek kapsamlı bir temizlik yaparken, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamalarını sağlamak için titiz bir çalışma sürdürüyor.

Menemen Belediyesi, ilçedeki yaşlı ve engellileri yalnız bırakmıyor. Menemen Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında evlerde genel temizlik, hijyen uygulamaları ve dezenfekte işlemleri yapılıyor. Mutfak, banyo ve tuvalet gibi hijyen açısından kritik öneme sahip alanlarda titizlikle gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, vatandaşlardan da büyük beğeni görüyor. Menemen Belediyesi'nin yürüttüğü proje, ihtiyaç sahibi bireylere destek olmayı amaçlarken, aynı zamanda toplum sağlığını korumaya da katkı sağlıyor. Proje kapsamında yaşlı, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan veya ev temizliğini kendi başına yapmakta zorlanan bireyler öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Başvurular nasıl yapılıyor

Hijyen çalışmasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Menemen Belediyesi'ne bizzat başvurabilecekleri gibi telefon veya internet üzerinden de talepte bulunabiliyor. Başvuruların belediyenin ilgili birimleri tarafından değerlendirilmesinin ardından, belediye ekipleri, belirlenmiş adreslere gidip temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

"Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bu hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Temizlik ve hijyen, sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlarımızdan biri. Özellikle ev temizliğini kendi başına yapmakta zorlanan vatandaşlarımız için bu hizmetimizi uzun süredir devam ettiriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak. Menemen Belediyesi olarak sadece temel belediyecilik hizmetleriyle değil, sosyal destek projeleriyle de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." - İZMİR