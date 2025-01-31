Menemen Belediyesi'nden İşitme Engelli Vatandaşlara Özel Eğitim Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Menemen Belediyesi'nden İşitme Engelli Vatandaşlara Özel Eğitim Projesi

Menemen Belediyesi\'nden İşitme Engelli Vatandaşlara Özel Eğitim Projesi

Menemen Belediyesi, işitme engelli vatandaşların hizmetlerden daha iyi yararlanması için belediye personeline işaret dili eğitimi vermeye başladı. Başkan Aydın Pehlivan, tüm engel gruplarına hizmet etmeye devam ettiklerini vurguladı.

31.01.2025 12:43  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplumun her kesimine en yüksek hizmet kalitesiyle ulaşmayı ilke edinen Menemen Belediyesi, işitme engelli vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden daha rahat yararlanması için personeline işaret dili eğitimi vermeye başladı. "Menemen'de iletişime engel yok" mottosuyla gerçekleştirilen eğitimleri değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Tüm engel gruplarından hemşehrilerimiz için kucaklayıcı ve hizmet esaslı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü her hemşehrimiz bizim için ayrı birer değer." dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocukların yaptığı çömleklerle örnek bir sergi açan Menemen Belediyesi, tüm engel gruplarına ulaşabilmek, kesintisiz hizmet vermek ve iletişimi güçlü tutmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bu kapsamda Menemen Belediyesi personeline yine belediye bünyesinde işaret dili eğitimi başladı. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimlerin ilk dersinde işaret diline ait temel bilgiler verilirken, harflerin öğretilmesinden uygulama becerisine kadar çeşitli çalışmalar yapıldı. İlk derste doğrudan engelli vatandaşlarla çalışan personele verilen eğitim, kısa sürede tüm birimlere yayılacak.

"Hizmette de iletişimde de engel tanımıyoruz"

Belediye personeline verilen işaret dili eğitimini değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Göreve geldiğimizden beri Menemen'e hizmette nasıl engel tanımıyor ve ilçemizi eser siyasetiyle donatıp yılların eksikliklerini gideriyorsak, engelli hemşehrilerimize hizmet konusunda da asla geri durmuyoruz. Hastane ulaşımından evde bakıma, fizyoterapiden çeşitli atölye çalışmalarına kadar birçok alanda bugüne kadar engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için çok sayıda çalışma yaptık. Bu çalışmalarımızı kesintisiz sürdürürken, işitme engelli hemşehrilerimizle iletişimde doğabilecek eksiklikleri de gidermek adına personelimize işaret dili eğitimi veriyoruz. Eğitimlerimiz kapsamında tüm personelimize işaret dilini öğretmeyi hedefliyoruz. Menemen'i engelsiz yarınlara taşımak için uzman kadromuzla büyük bir mücadele veriyoruz." dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Menemen Belediyesi, Aydın Pehlivan, Engelliler, Menemen, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menemen Belediyesi'nden İşitme Engelli Vatandaşlara Özel Eğitim Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
21:17 Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı MERNİS’e sızıp bilgileri sattılar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
20:45 Siverek’te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:42:07. #1.11#
SON DAKİKA: Menemen Belediyesi'nden İşitme Engelli Vatandaşlara Özel Eğitim Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.