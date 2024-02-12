Menemen Belediyesi Türkiye\'de Bir İlk Olacak Atatürk Anıtı Açıyor

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İlçeyi yakın zamanda dev Türk bayrakları ile süsleyen Menemen Belediyesi, bu kez de Türkiye'de bir ilk olacak Atatürk anıtını açmaya hazırlanıyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Yurdumuzun kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin banisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını ilçemizde Türkiye'de bir ilk olacak projeyle yaşatmakla gurur duyuyoruz" dedi.

Menemen Belediyesi, caddelerde kentin ruhuna uygun projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak Koyundere Kavşağı'nda, dört adet dev boyutlu Türk bayrağının da yer aldığı peyzaj çalışmasını tamamlayan, ilçe girişlerine Menemen'i simgeleyen taklar yerleştirmeye başlayan Menemen Belediyesi, bu kez de dört cepheden görülebilen Atatürk anıtını açmaya hazırlanıyor.

Fonu ay-yıldızlı olacak şekilde kırmızı-beyaz tasarlanan anıt, yerden 70 cm yükseklikte beton üstüne 184 adet çelik profilin yerleştirilmesiyle hayat bulacak. Türkiye'de bu haliyle ilk olacak olan anıt, dört bir yandan bakanlara aynı görseli sunacak.

Yapımı süren anıta ilişkin açıklamalarda bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu yaşarken, bu anıt hem bu özel tarihi vurgulamak için bir simge olacak hem de Menemen'imize çok yakışacak. İlçemizi en güzel bitkilerden, ağaçlardan oluşan peyzajlarımızla, aydınlatmalarımızla, Menemen'imizi simgeleyen taklarımızla güzelleştirirken, İzmir'de böylesi özel bir anıtın da Menemen'e yakışacağını düşünerek kolları sıvadık. Türkiye'de ilk olacak çalışmamız Ulukent'te tamamlandığında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, dört bir cepheden görebileceğiz. Menemen'imize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - İZMİR