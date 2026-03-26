Menemen\'de 9 ayda 9 tesis hizmete açıldı

Menemen Belediyesi, Mayıs ayında Türkelli Kapalı Pazar Yeri'nin kurdela kesimiyle başlayan açılış serisinin sonunda 9 ayda toplam 9 tesisi hizmete açtı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız ilham ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet belediyeciliği vizyonuyla ilçemizi her açılışta daha da ileri taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Menemen Belediyesi, gerçekleştirdiği açılışlarla bir önceki yıl gibi 2025 yılında da örnek bir çalışma sergiledi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın Nisan ayında Menemen Belediye Meclisi'nde sözünü verdiği 'her ay yeni bir açılış' müjdesi doğrultusunda ilçeye değer katan 9 yeni tesis vatandaşların kullanımına sunuldu. 2026 yılında da Menemen Belediyesi, 3 farklı noktaya bebek bakım üniteleri kurarak ilçedeki bebekli annelerin teşekkürünü aldı.

İlçenin dört bir yanında kurdele kesildi

Menemen Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açılışlar serisinin ilk halkası Türkelli Kapalı Pazar Yeri oldu. Bölge halkının ihtiyaçları ve Türkelli'nin gelişimi doğrultusunda hazırlanan kapalı pazar yeri projesine peyzaj düzenlemesi de eklenirken, açılışı Mayıs ayında gerçekleştirildi. ikinci durak Ulukent oldu. Bölgede yaşayan vatandaşların hastaneye gitmeden de çeşitli sağlık hizmetlerini alması adına Menemen Belediyesi tarafından adeta bir butik hastane niteliğinde hazırlanan semt polikliniği, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda günde 500 hasta kapasitesiyle açıldı.

Aynısefa çok sevildi

Menemen'de açılış furyası Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da aralıksız devam etti. Temmuz'da Kent-2 Aynısefa Sosyal Tesisi, hijyen, lezzet ve hesaplı fiyatlarıyla hizmete açılırken, Eylül'de de Menemen kent merkezinde yer alan Şehir Parkı'nda Aynısefa Şehir Parkı Kafe, törenle hizmete girdi. Ayrıca manevi değerler doğrultusunda Ağustos'ta da Haykıran'a yakışır bir mimari ile Ahmet Kahraman Camii ibadete açıldı.

Dijital merkez ve taziye evi de hizmete girdi

Menemen Belediyesi'nin açılış serisinde Ekim ayında ilçeye teknolojik bir merkez olarak Dijital Deneyim Merkezi açıldı. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temasıyla açılan Dijital Deneyim Merkezi'nde öğrenciler ve arzu eden vatandaşlar, görsel ve işitsel teknolojiyle yakın tarihimizin şanlı destanını bir kez daha öğrenme ve izleme fırsatı buluyor. İlçede Kasım ayında ise Koyundere Taziye Evi açılışı gerçekleştirildi. Bölgedeki vatandaşların talepleri doğrultusunda mutfağından ibadethanesine tüm ihtiyaçları düşünülerek oluşturulan Koyundere Taziye Evi, 200 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladı.

Eğitime bir yatırım daha

Menemen Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açılışlar zincirinin son halkası ise Seyrek oldu. Başkan Aydın Pehlivan'ın eğitime olan hassasiyetiyle oluşturulan Seyrek Anaokulu, düzenlenen çoşkulu törenle açıldı. Bin metrekarelik anaokulu, 100 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek.

Bebek bakım ünitesi çok beğenildi

Menemen Belediyesi 2025'te yaptığı açılışların ardından 2026'nın da hizmet ve eser belediyeciliği ile dolu dolu geçeceğinin sinyalini, Ocak ayında yaptığı açılışla verdi. Egekent-2, Menemen İZBAN İstasyonu önü ve Menemen Adliyesi'nin önünde olmak üzere üç farklı noktada bebek bakım üniteleri hizmete girdi. Anne bebek mahremiyeti, bebek sağlığı gibi hassas bir konuda verilen bu hizmet, Menemenli annelerden de tam not aldı.

Bütçemizi, ilçemize yatırım için kullanıyoruz

Menemen'de hemşehrilerinin hizmetinde olduklarını ifade eden Başkan Aydın Pehlivan, "Güzel ilçemizde yalnızca eksikleri gideren değil, fark yaratan bir kent olmak için çok çalışıyoruz. İlçemizin tek bir bölgesinde değil, dört bir köşesinde gerçekleştirdiğimiz açılışlarla 7'den 77'ye, genç yaşlı, her bir hemşehrimize uygun çalışmalar ve yatırımlar ortaya çıkardık. Çalışmalarını bitirdiğimiz tesislerimizi gururla ve vatandaşlarımızın da katıldığı çoşkulu kalabalıkla hizmete açtık. 100'e yakın ücretsiz kurs ve spor tesislerimizle, hizmet belediyeciliğinin, yepyeni tesislerimizle de eser belediyeciliğinin en güzel örneklerini hemşehrilerimizle buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız ilham ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet belediyeciliği vizyonuyla ilçemize eserler kazandırmaya, kentimizin refah seviyesini artırmaya devam edeceğiz." dedi. - İZMİR