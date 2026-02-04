Menemen\'de \'afet\' toplantısı

Menemen'in muhtemel afetlere karşı hazır olması için ilçedeki kamu kuruluşları ve STK'ların katılımıyla "İlçe Afet ve Acil Durum Müdahale Planı" toplantısı gerçekleştirildi.

Menemen'in deprem başta olmak üzere tüm muhtemel afetlere hazır olması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce Manisa merkezli bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilen büyük tatbikat ve ardından Menemen İZBAN İstasyonu'nda yapılan tatbikatın ardından son olarak Menemen Belediyesi Kültür Merkezi'nde İlçe Afet ve Acil Durum Müdahale Planı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

"Afet planlarımızı güncelledik"

Toplantıda Menemen'in dört bir tarafının muhtemel afet senaryoları masaya yatırılırken, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Belediyesi'nin afetlere karşı bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve hedeflerini paylaştı. Başkan Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu konuyu sadece bir görev değil, insani ve vicdani bir sorumluluk olarak ele aldık. Bu anlayışla, göreve gelir gelmez ilk iş olarak Menemen Arama Kurtarma ve Kent Afet Gönüllüleri - MAKUR ekibimizi kurduk. Kurulduğu günden bu yana MAKUR ekibimiz; yalnızca bir arama kurtarma birimi değil, Menemen'in afetlere karşı refleksini, dayanışma ruhunu ve vicdanını temsil eden, eğitimli, disiplinli ve her an sahaya çıkmaya hazır bir yapı haline gelmiştir. Bununla birlikte sadece ekip kurmakla yetinmeyerek Afet İşleri Müdürlüğümüzü kısa sürede güçlendirdik ve yaklaşık 60 milyon liralık ekipman yatırımıyla orta düzey akreditasyona uygun, profesyonel ve organize bir müdahale kapasitesine ulaştırdık. Bu süreçte afet planlarımızı güncelledik, kurumlar arası görev paylaşımlarımızı netleştirdik ve deprem başta olmak üzere birçok afet tatbikatını sahada uygulayarak planlarımızın kağıt üstünde kalmamasını sağladık." dedi.

"İnsanlık onuruna yakışır yaşam alanları oluşturacağız"

Önümüzdeki süreçte Menemen Belediyesi olarak yapacaklarından da bahseden Başkan Pehlivan, "Çok yakında Ulukent'te hayata geçireceğimiz Menemen Belediyesi Sosyal Yaşam Rehabilitasyon Merkezi ile muhtemel bir afet sonrası vatandaşlarımız için geçici çözümler değil, insan onuruna yakışır yaşam alanları oluşturmayı planlıyoruz. 20 adet 110 metrekarelik çadır ve 65 adet konteynerle; barınmadan ısınmaya, temel yaşam ihtiyaçlarından sosyal rehabilitasyona kadar her detayı düşünülmüş bir kapasiteyi ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca MAKUR ekibimizin eğitimlerini, gönüllü sayısını ve teknik donanımını artırarak Menemen'i sadece kendi sınırları içinde değil, çevre ilçelere de umut ve destek olabilen güçlü bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz." dedi. - İZMİR